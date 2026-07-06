Musik Gary Barlow verabschiedet sich von der Circus Tour: Sie ist ihm körperlich zu anstrengend geworden

Take That -Coronation Concert at Windsor Castle on May 7, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 14:00 Uhr

Gary Barlow verabschiedet sich von der Circus Tour: Sie ist ihm körperlich zu anstrengend geworden.

Take-That-Frontmann Gary Barlow hat ausgeschlossen, die Konzertreise The Circus Tour ein drittes Mal auf die Bühne zu bringen.

Nachdem die Band ihre legendäre Tournee aus dem Jahr 2009 noch einmal wiederbelebt hatte, gab der 55-jährige Sänger zu, dass die Show körperlich extrem fordernd gewesen sei und er sie nicht noch einmal absolvieren könne. Nach dem letzten Konzert im Dubliner Aviva Stadium am 4. Juli schrieb Gary auf Instagram: „Und wieder geht eine Tour zu Ende. Irgendwie fühlt sich diese diesmal anders an. Bei unseren anderen Tourneen war es immer beruhigend zu wissen, dass es mit ziemlicher Sicherheit irgendwann eine nächste geben würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Tour nicht zurückkehren wird.“ Barlow war 38 Jahre alt, als er und seine Bandkollegen die Show zum ersten Mal gespielt haben. „Jetzt mit 55 war es eine völlig andere Herausforderung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich diese Show körperlich noch einmal schaffen würde“, erklärt er weiter und betont: „Deshalb verabschiede ich mich mit unglaublich schwerem Herzen von The Circus. Ich durfte zweimal mit diesem Zirkus davonlaufen. Jetzt laufe ich unserem nächsten spannenden, komplett neuen Bühnenprogramm entgegen.“

Der Band gelang es erneut, den Zauber der ursprünglichen Tour wieder aufleben zu lassen. Zur spektakulären Show gehörten unter anderem Feuerschlucker, Stelzenläufer und ein rund neun Meter hoher mechanischer Elefant. Wie es für Take That weitergeht, hatte Gary bereits zuvor angedeutet. Neue Musik sei bereits in Arbeit, erklärte er, wobei er inzwischen lieber einzelne Songs veröffentliche, sobald sie fertig seien, anstatt jahrelang auf ein komplettes Album zu warten. Im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er 2025, dass das Trio direkt nach Ende der Tour wieder ins Studio gegangen sei und den Schwung nutzen wolle. „Die Fans wollen heute neue Musik sofort hören“, erklärte er sinngemäß, „und nicht mehrere Jahre zwischen zwei Alben warten.“

In diesem Jahr veröffentlichte Take That außerdem eine dreiteilige Netflix-Dokumentation, die den Aufstieg, den Absturz und die Neuerfindung der Band nachzeichnet. Dabei werden sowohl die größten Erfolge als auch die schwierigsten Phasen ihrer Karriere beleuchtet. Im Zuge der Dokumentation erschien auch der neue Song ‚You’re A Superstar‘. Anschließend veröffentlichte die Band mit ‚Sweet July‘ bereits die nächste neue Single.