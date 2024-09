Quizmarathon mit Hans Sigl und Co. „Gefragt – Gejagt“ zur Primetime: Diese Stars sind dabei

"Gefragt - Gejagt": Promi-Special diesmal mit Hans Sigl und weiteren TV-Stars. (ili/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 10:15 Uhr

Beim Promi-Special der Quizshow "Gefragt - Gejagt" testen wieder viele beliebte TV-Stars ihr Wissen. Unter anderem ist "Bergdoktor"-Star Hans Sigl dabei. Aber auch "Eberhoferkrimi"-Liebling Lisa Maria Potthoff stellt sich der Herausforderung.

Die neue Ausgabe des Promi-Specials der beliebten Quizshow "Gefragt – Gejagt" steht am Samstag (7. September) zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten auf dem Programm. 16 quizbegeisterte Prominenente werden auch diesmal wieder versuchen, die sogenannte "Quiz-Elite" in Wissensfragen zu schlagen. Diesmal nehmen viele Schauspielerinnen und Schauspieler, Comedy-Stars, weitere TV-Lieblinge und ein Musiker am Quizmarathon bis 23:30 Uhr teil.

Schauspielerinnen und Schauspieler

Wissen wollen es diesmal der "Bergdoktor"-Held Hans Sigl (55), "Eberhoferkrimi"-Liebling Lisa Maria Potthoff (46), Provinzkrimikomödiengröße Katharina Wackernagel (45, "Mord mit Aussicht"), der Rostocker "Polizeiruf"-Kommissar Andreas Günther (50), der ehemalige Berliner "Tatort"-Star Boris Aljinovic (57) und der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Edin Hasanovic (32, "Schuld sind immer die Anderen").

Comedy-Stars

Für eine ordentliche Portion Lacher könnten diese vier Comedy-Stars sorgen: Lisa Feller (48), Simon Gosejohann (48), Felix Lobrecht (35) und Ingo Appelt (57).

TV-Prominenz

Nachrichtensprecher Constantin Schreiber (45), Wetterfee Katja Horneffer (56), Börsenexpertin Anja Kohl (54), Fernsehmoderator Dirk Steffens (56) und TV-Koch Nelson Müller (45) komplettieren die TV-Prominenz.

Der Musiker

Der einzige Musiker in der Runde ist Johannes Strate (44). Der gebürtige Bremer wurde als Frontmann der Band Revolverheld (seit 2002, "Einfach machen") bekannt.

Video News

Das sind die Jäger im Promi-Special

Die 16 Promis bekommen es mit der gewohnt stark aufgestellten "Quiz-Elite" der Sendung zu tun: "Besserwisser" Sebastian Klussmann (35), "Quizvulkan" Manuel Hobiger (42), die "Generalistin" Adriane Rickel (50), die "Schlagfertige" Annegret Schenkel (45) oder der "Quizgott" Sebastian Jacoby (46) werden den Stars auf dem Weg zum Gewinn entgegentreten.

"Gefragt – Gejagt" begeistert seit 2012

"Gefragt – Gejagt" startete im Jahr 2012 im NDR, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis heute angestammten Sendeplatz wochentags um 18 Uhr umzog. In der Sendung tritt ein Team von Kandidatinnen und Kandidaten gegen Profi-Quizzer an. Moderiert wird die TV-Show von Anfang an von Alexander Bommes (48).

"Gefragt – Gejagt" basiert auf "The Chase". Die britische Show von ITV wurde 2009 entwickelt. In den USA, in Australien und in vielen weiteren Ländern begeistert die Quiz-Sendung ebenfalls.