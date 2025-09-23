Film Gehirnerschütterung: ‚Spider-Man: Brand New Day‘-Dreharbeiten für eine Woche pausiert

Tom Holland - London - August 3rd 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 11:00 Uhr

Nachdem Tom Holland eine Gehirnerschütterung erlitten hat musste der Dreh des Blockbusters für sieben Tage gestoppt werden.

Die Dreharbeiten zu ‚Spider-Man: Brand New Day‘ wurden für eine Woche unterbrochen, nachdem Tom Holland am Set eine „leichte Gehirnerschütterung“ erlitten hat.

Der 29-jährige Schauspieler verletzte sich am Freitag (19. September) in den Leavesden Studios in Watford, Nordwest-London, und muss sich derzeit noch erholen. Insider berichteten ‚Deadline‘, dass die Produktion wegen Hollands Verletzung für eine Woche pausiert sei und die Dreharbeiten am Montag (29. September) wieder aufgenommen werden sollen. Es heißt, dass ohne Holland – der erneut in der Hauptrolle als Peter Parker/Spider-Man zu sehen sein wird – nicht gedreht werden könne. Die einwöchige Drehpause soll jedoch keine Auswirkungen auf den geplanten Kinostart am 31. Juli 2026 haben.

Laut der Zeitung ‚Daily Mail‘ „stieß sich Holland den Kopf, nachdem er am Set gestürzt war“. Sein Vater sagte dem Blatt, er werde „eine Weile“ nicht drehen können. Ein Sprecher des East of England Ambulance Service erklärte gegenüber ‚The Sun‘: „Wir wurden am Freitag um 10:30 Uhr zu einem Patienten gerufen, der sich in den Leavesden Studios in Watford verletzt hatte. Ein Krankenwagen wurde zum Ort geschickt und der Patient wurde ins Krankenhaus gebracht, um dort weiter behandelt zu werden.“ Darüber hinaus sei auch eine „Frau, vermutlich ein Stuntdouble“, mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren worden.

Marvel-Studios-Chef Kevin Feige (52) betonte kürzlich, dass Hollands Alter Ego im kommenden Film zu einem „richtigen Spider-Man“ werden wird. In einem Roundtable-Interview zu ‚The Fantastic Four: First Steps‘ sagte Feige: „Ich denke, am Ende von ‚No Way Home‘ gibt es ein Versprechen: So traurig es auch ist, dass sich niemand in seinem Leben mehr an Peter erinnert, wir sehen zum ersten Mal in den Tom-Holland-Spider-Man-Geschichten, dass er ein richtiger Spider-Man ist. Dass er alleine ist, der Stadt verpflichtet, und sich – mangels besserer Worte – mit Straßenkriminalität auseinandersetzt, anstatt mit weltbedrohenden Ereignissen.“