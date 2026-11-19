Film Gemma Chan will an Robert Pattinsons Seite zum Bond-Girl werden: ‚Auf jeden Fall!‘

Gemma Chan - Peacock's "The Five Star Weekend" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 11:00 Uhr

Gemma Chan wurde auf die Möglichkeit angesprochen, Teil der James-Bond-Filmreihe zu werden. Dass Fans sie mit einer möglichen Rolle als Bond-Girl in Verbindung bringen, schmeichelt ihr.

Gemma Chan würde liebend gerne als Bond-Girl an der Seite von Robert Pattinson besetzt werden.

Die Schauspielerin hat auf Fan-Spekulationen reagiert, die sie für die legendäre Agentenreihe ins Gespräch gebracht haben. Gegenüber ‚Variety‘ zeigte sich Chan, bekannt aus Filmen wie ‚Crazy Rich Asians‘, ‚Captain Marvel‘, ‚Don’t Worry Darling‘ und ‚Raya und der letzte Drache‘, begeistert von der Idee. „Ich fühle mich geschmeichelt und auf jeden Fall würde ich das machen“, erklärte sie. Das Franchise sei ikonisch und sie freue sich sehr darüber, dass die nächsten Schritte nun Gestalt annähmen. Auch eine Rolle als Bösewichtin könne sich die 43-Jährige vorstellen.

Chan ist nicht der einzige Star, der Interesse an der Filmreihe bekundet hat, seit Robert Pattinson Anfang der Woche als neuer James Bond bestätigt wurde. Bei der Veranstaltung ‚ELLE’s 2026 Women in Hollywood‘ wurde Florence Pugh von Denis Villeneuve auf der Bühne vorgestellt. Der Regisseur von ‚Dune 3‘ wird auch beim nächsten 007-Film hinter der Kamera stehen. Nur wenige Stunden nach Pattinsons Bekanntgabe als neuer Bond verriet Pugh in ihrer Dankesrede, sie habe Villeneuve am Morgen eine Nachricht geschickt. „Ich schrieb: ‚Glückwunsch zu deinem Bond. Gute Wahl. Gibt es auch Bösewichte in meiner Größe – 1,63 Meter?‘ Jedenfalls wollte ich dich nur daran erinnern!“, scherzte die 30-Jährige.

Auch ‚Obsession‘-Star Inde Navarrette hält sich eine Beteiligung an einem weiteren großen Filmfranchise offen. Die Schauspielerin wird in Marvels kommendem ‚X-Men‘-Film die Rolle von Rogue übernehmen. Auf die Möglichkeit angesprochen, ein Bond-Girl zu spielen, witzelte sie: „Gebt mir eine Waffe!“ Für Pattinson fand die 25-Jährige viel Lob. „Er ist ein herausragender Schauspieler und ist bisher in jeder einzelnen Rolle völlig aufgegangen. Ich glaube, er wird jede Rolle, die man ihm gibt, großartig spielen“, zeigte sich Navarrette überzeugt.

Bereits vor Pattinsons Verpflichtung hatten andere Schauspielerinnen ihr Interesse signalisiert. ‚Bridgerton‘-Star Simone Ashley machte deutlich, dass sie gerne Bonds Geliebte, Verbündete oder Gegenspielerin spielen würde. Auf die Frage, ob sie eine solche Gelegenheit in Betracht ziehen würde, verriet die 31-Jährige gegenüber ‚ELLE‘: „Das würde ich, ja. Wenn es passiert, dann passiert es!“ Auch Saoirse Ronan erklärte, dass sie ausgesprochen gerne eine Bond-Bösewichtin spielen würde. „Ich will eine dunkle Seite zeigen. Ich habe gesagt, dass ich eine Bond-Bösewichtin spielen möchte, und das meine ich absolut ernst“, sagte die 32-Jährige im Gespräch mit ‚Empire‘.