Stars Inde Navarrette will ihren Geschwistern ein Vorbild sein

Inde Navarrette at ELLE Women In Hollywood event - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 14:00 Uhr

Inde Navarrette will ihren Geschwistern ein Vorbild sein.

Der plötzliche Erfolg hat für Inde Navarrette nicht nur berufliche Chancen mit sich gebracht, sondern auch ein neues Verantwortungsgefühl.

Die 25-jährige Schauspielerin, die mit dem Horrorfilm ‚Obsession‘ ihren Durchbruch feierte, möchte ihren wachsenden Bekanntheitsgrad sinnvoll nutzen. Besonders wichtig ist ihr dabei ihre Familie: Sie will ihre jüngeren Geschwister stolz machen und ihnen zeigen, dass sie ihre Ziele erreichen können.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Navarrette, dass sie aus einer Großfamilie mit sieben Kindern stammt. Sie selbst ist das zweitälteste Kind. „Ich möchte meine Eltern stolz machen. Ich möchte auch selbst stolz auf mich sein. Und ich möchte meinen kleinen Schwestern und Brüdern ein gutes Vorbild sein“, sagte die Schauspielerin. Zuletzt wurde sie bei der Veranstaltung ELLE Women in Hollywood 2026 geehrt. Die Anerkennung habe ihr noch einmal verdeutlicht, welche Verantwortung mit ihrer neuen Reichweite verbunden sei. Durch ihre Arbeit an ‚Obsession‘ habe sie ein besonderes Vertrauen in sich selbst entwickelt, das sie unbedingt bewahren wolle. Dieses Gefühl möchte sie auch anderen Frauen vermitteln. „Ich möchte jüngeren und auch älteren Frauen immer wieder sagen, dass wir uns selbst vertrauen müssen. Wir können viel mehr erreichen, als wir manchmal glauben“, betonte sie. Auch ihre Rolle als Nikki in ‚Obsession‘ habe sie nachhaltig beeinflusst. Die Figur habe ihr vor allem gezeigt, wie wichtig es sei, andere Menschen nicht vorschnell zu beurteilen. Stattdessen müsse man versuchen, sie zu verstehen und Mitgefühl zu entwickeln.

Im Interview mit dem Magazin ‚ELLE‘ sprach Navarrette außerdem darüber, welchen Einfluss ihre Familie auf ihre Einstellung zum Leben hat. Beide Seiten ihrer Verwandtschaft hätten ihr vermittelt, dass Aufgeben keine Option sei. „Man muss einfach die Arbeit machen“, beschrieb sie die Haltung, mit der sie aufgewachsen ist. Dadurch könne sie Erfolge und besondere Momente heute bewusster genießen, anstatt ständig darüber nachzudenken, was sie anders hätte machen können. Dass niemand in ihrer Familie aus Hollywood komme, empfinde sie ebenfalls als angenehm.

Wer seine Träume verwirklichen wolle, müsse manchmal vor allem aufhören, Dinge aufzuschieben, erklärte die Schauspielerin. Bis zu ihrem 23. Lebensjahr habe sie es häufig allen recht machen wollen. Die Meinung anderer sei ihr sehr wichtig gewesen. Mit 24 habe sie schließlich beschlossen, etwas zu verändern. Bei den Dreharbeiten zu ‚Obsession‘ habe sie deshalb eine neue Einstellung verfolgt: „Ich sagte mir: Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen.“ Zum ersten Mal habe sie sich ausschließlich auf ihre Arbeit als Schauspielerin konzentriert. Freundschaften seien anschließend ganz von selbst entstanden und hätten sich zu einigen der schönsten Beziehungen ihres Lebens entwickelt. Beruflich wartet bereits die nächste große Aufgabe: Navarrette soll in einem kommenden Marvel-Film die Mutantin Rogue verkörpern.