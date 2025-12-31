Film George Clooney erinnert sich an wegweisenden Rat von Paul Newman

Bang Showbiz | 31.12.2025, 18:00 Uhr

George Clooney hat erzählt, welchen prägenden Karrieretipp er einst von Paul Newman erhielt.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erinnerte sich der 64-Jährige an eine Begegnung in einem Studio im Jahr 1998. Clooney sei auf Newman zugegangen und habe ihn angesprochen: „Ich hielt an und sagte: ‚Hey, Mr. Newman.'“

Newman habe zunächst keine Ahnung gehabt, wer er sei – bis vorbeifahrende Menschen Clooney erkannten und nach ihm riefen. Erst dadurch habe Newman verstanden, dass Clooney bekannt war. Als Clooney gehen wollte, habe Newman gesagt: „Lass sie dich nicht einsperren.“

Clooney erklärte, er habe den Satz erst später wirklich verstanden: Newman habe vor den Mauern gewarnt, die Ruhm mit sich bringen kann – Manager, PR und Sicherheitsdenken. Das schütze zwar davor, „etwas Dummes zu tun“, könne aber auch dazu führen, dass man den Kontakt zur Realität verliert. „Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dir die Wahrheit sagen“, so Clooney.

Der Schauspieler sprach auch über Rückschläge, etwa ‚Batman Robin‘ (1997). Die Dreharbeiten seien körperlich unerquicklich gewesen: „Es war ein sehr schmerzhafter Anzug, und du konntest dich nicht bewegen.“ Er beschrieb, wie Regisseur Joel Schumacher über Lautsprecher dramatische Vorgaben rief. Clooney betonte aber zugleich, er habe viel Glück gehabt, doch man müsse Chancen auch aktiv erzeugen: „Setz auf dich selbst. Und lebe ein wirklich erfülltes Leben, statt auf später zu warten.“