Stars George Clooney erinnert sich gerne an Paul Newman weise Worte

Bang Showbiz | 24.11.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Legende Paul Newman hatte keine Ahnung, wer George Clooney war, als sie sich trafen, gab ihm aber dennoch Ratschläge, wie er mit dem Ruhm umgehen sollte.

Der 64-jährige George spielte Dr. Doug Ross in der NBC-Krankenhausserie ‚ER‘, als er den verstorbenen großen Schauspieler – der gerade den romantischen Drama-Film ‚Message in a Bottle‘ aus dem Jahr 1999 drehte – auf dem Gelände der Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, traf.

Clooney erzählte der ‚New York Times‘: „Als ich ihn zum ersten Mal traf, war er bei Warner Bros. und drehte ‚Message in a Bottle‘, und ich war bei ‚ER‘. Newman saß draußen und rauchte eine Zigarette, also hielt ich mit dem Golfwagen an und sagte: ‚Hey, ich wollte nur mal Hallo sagen.'“

Newman – der 2008 im Alter von 83 Jahren an Lungenkrebs starb – schien nicht zu wissen, mit wem er zu tun hatte. Doch dann wurde ihm schließlich klar, dass er mit einem anderen A-Promi sprach, als Leute George grüßten, als sie an den beiden vorbeifuhren. Clooney fügte hinzu: „Er hatte keine Ahnung, wer ich war, aber alle, die mit ihren Golfwagen vorbeikamen, sagten: ‚Hey, George.‘ ‚George!‘ Nach und nach wurde ihm klar, dass ich in der Branche irgendwie erfolgreich war.'“

Und Newmans weise Worte sind Clooney seitdem im Gedächtnis geblieben. „Dann sagte er: ‚George, lass dich nicht von ihnen zu Hause festhalten.‘ Er meinte damit ganz konkret die Tendenz, sich zu isolieren, weil man versucht, sich etwas Privatsphäre zu bewahren. Zu diesem Zeitpunkt neigte ich dazu, zu Hause zu bleiben, und als ich Newmans Worte hörte, leuchtete mir das sofort ein.“

Clooney hofft indes, dass seine Kinder, die neunjährigen Zwillinge Alexander und Ella, nicht in seine Fußstapfen treten, sondern stattdessen Anwälte werden wie seine 47-jährige Frau Amal Clooney.