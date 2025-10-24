Stars George Clooney: Sohn ist ihm ‚wie aus dem Gesicht geschnitten‘

George Clooney - October 2025 - Avalon - AFI Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 18:00 Uhr

George Clooneys Sohn Alexander ist 'eine Kopie' von ihm. Der Achtjährige denkt, sich auf Kinderfotos seines Vaters selbst zu erkennen.

Der 64-jährige Schauspieler hat mit seiner Frau Amal Clooney die achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella und erklärte, dass sein Sohn ihm in diesem Alter fast exakt gleiche.

„Mein Sohn sieht genau so aus, wie ich in seinem Alter aussah, also ist es irgendwie wie Copy-and-Paste“, sagte George jetzt bei der Premiere seines neuen Films ‚Jay Kelly‘ beim AFI Fest in Los Angeles am Donnerstag (23. Oktober) gegenüber ‚People‘. „Ich zeige ihm Fotos von mir, als ich acht war, und er denkt, das wären Fotos von ihm. Es ist ziemlich lustig.“

Der ‚Up in the Air‘-Star sagte auch, er fühle sich „sehr glücklich“, dass er im Alter so viel Zeit mit seiner Familie verbringen könne. Clooney sagte: „Ich bin 64, also blickt man mehr zurück, weil das Nach-vorne-Schauen schwieriger wird. Aber ich bin an einem sehr bequemen Punkt in meinem Leben.“ Der Star möge, was er beruflich tut, habe großartige Freunde, verbringe Zeit mit Menschen, die er liebt, und habe das Glück, im späteren Leben Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

George enthüllte außerdem, dass er und Menschenrechtsanwältin Amal aufgehört haben, gefährliche Orte zu besuchen, seit sie Kinder haben. Er erklärte: „Ich bin früher gerne in gefährliche Regionen gereist. Ich mochte es, in die Nuba-Berge, nach Darfur und Abyei zu gehen – in Kriegsgebiete. Ich fand das aufregend. Und Amal war zwei Jahre lang in einem Bunker in Beirut, um Gerichtsverfahren zu führen.“