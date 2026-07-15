Film George Lucas äußert sich zu KI im Film und kritisiert Hollywood dafür, Fans zu viel Einfluss zu geben

George Lucas - Avalon - Cannes - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 11:00 Uhr

Der 'Star Wars'-Schöpfer sieht KI als "Zukunft" der Filmebranche

George Lucas ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz die „Zukunft“ des Filmemachens ist – weil sie den Prozess „viel einfacher“ mache.

Der ‚Star Wars‘-Schöpfer, der sich seit dem Verkauf von Lucasfilm an Disney im Jahr 2012 weitgehend aus der Filmbranche zurückgezogen hat, betonte, dass man gegen KI „nichts“ unternehmen könne. Im Gespräch mit ‚A Rabbit’s Foot‘ sagte er: „Künstliche Intelligenz macht es für uns viel einfacher, Filme zu machen. Das ist ungefähr so, als würde man hier sitzen und sagen: ‚Ich finde, Pferd und Kutsche sind das Wahre. Diese Autos gehen ständig kaputt, brauchen Benzin und bringen jede Menge Probleme mit sich. Bald werden sie zu Panzern umgebaut und töten Menschen. Das ist schrecklich.'“

Der 82-Jährige betonte: „Dagegen kann man nichts tun. Das ist Fortschritt, das ist die Zukunft.“ Lucas ist allerdings kein Freund davon, dass Hollywood mithilfe von Testpublikum und Fokusgruppen herausfinden will, was Fans von einem Film halten, bevor dieser veröffentlicht wird. Seiner Meinung nach hätten Zuschauer heute zu viel Einfluss. „Ich mag keine Fokusgruppen. Das Publikum weiß nicht, was es sehen möchte. Wenn den Leuten eine Figur nicht gefällt, ist das interessant, und als Filmemacher möchte ich herausfinden, warum“, erläuterte er.

Sobald das Studio davon höre, ziehe es allerdings die falschen Schlüsse. „Sie lassen das Publikum den Film praktisch mitgestalten. Inzwischen ist das völlig aus dem Ruder gelaufen“, kritisierte der Produzent. „Heute dreht sich alles darum, was die Fans denken. So macht man keinen Film.“ Lucas ergänzte: „Man macht einen Film, indem man jemanden engagiert, der weiß, wie man Filme macht, der eine Geschichte erzählen will und mit Leidenschaft dabei ist.“

Auch Christopher Nolan hatte sich kürzlich zu KI geäußert. Der ‚Die Odyssee‘-Regisseur lobte junge Menschen dafür, KI-generierten „Müll“ entschieden abzulehnen. Im Gespräch mit ‚The Telegraph‘ sagte er: „Es wurde enorm viel Energie in die Einführung von KI gesteckt. Aber wenn man sich die Reaktion dieser Generation anschaut, lehnt sie das völlig ab.“ Über seine eigenen Kinder erzählte er: „Sie erkennen sehr schnell, was das ist – und das fällt ihnen leichter, weil diese Inhalte aus einer Online-Welt entstanden sind, die sie sehr gut kennen.“