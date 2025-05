Stars Gerda Lewis: Ist sie wieder vergeben?

Gerda Lewis - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2025, 14:00 Uhr

Gerda Lewis hat die Gerüchte rund um ihren aktuellen Beziehungsstatus angeheizt.

Die 32-jährige ehemalige ‚Bachelorette‘-Prominente, die zuvor mit Jannik Kontalis zusammen war, wurde knutschend mit einem Fitnessunternehmer gesichtet und scheint nicht mehr Single zu sein.

Gerda galt seit November letzten Jahres als Single. Jetzt tauchte aber eine Instagram-Story der Prominenten auf, in der sie dabei zu sehen ist, wie sie den Fitnessunternehmer Raphael Praymore beim Trainieren küsst. Der Sportler macht in dem Videoclip einen Handstand, bewegt sich dabei Richtung Boden und küsst den darunterliegenden Star mehrfach. Was zwischen den beiden läuft, bleibt jedoch weiterhin unklar. Lewis weder Praymore haben sich bisher Berichten von ‚Promiflash‘ zufolge zum jetzigen Zeitpunkt zu den Liebesgerüchten geäußert. Anfang April waren bereits erste Gerüchte darüber aufgekommen, dass Gerda wieder in einer Beziehung sein könnte. Damals teilte die Prominente einen Clip mit ihren Fans, in dem sie Klimmzüge macht und von einem Mann unterstützt wird, bei dem es sich wegen der Tattoos um Raphael handeln könnte. Den Beitrag betitelte sie mit den vielsagenden Worten: „Diese extra Motivation.“