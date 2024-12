Sendetermin, erste Namen und mehr Gerüchte und neuer Sendeplatz: Das wissen wir über das „Dschungelcamp“

Wen erwarten Sonja Zietlow und Jan Köppen 2025 im Dschungelcamp? (smi/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 19:01 Uhr

Nicht mehr lange, dann geht "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die 18. Staffel. Ende Januar startet die erste reguläre Ausgabe mit einem neuen Sendeplatz. Die Namen von Kandidaten kursieren schon, von Lilly Becker und Anna-Carina Woitschack bis zu zwei "GZSZ"-Stars.

Durch die im Sommer dieses Jahres ausgestrahlte Legendenstaffel ist die Wartezeit nicht so lang wie sonst, deshalb haben es viele Fans vielleicht nicht auf dem Schirm: Schon bald startet die nächste reguläre Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Am 24. Januar 2025 geht es los. Um 20:15 Uhr deutscher Zeit werden sich Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) für RTL und RTL+ aus Australien melden.

Am Sonntag, dem 9. Februar, wird die 18. Staffel dann nach 17 Tagen zu Ende gehen. Das Finale sendet RTL ebenfalls um 20:15 Uhr anstatt um 22:15 wie noch in der letzten Runde Anfang 2024. Und diese Tatsache deutet die größte Änderung des Dschungelcamps 2025 an.

Neuer Sendeplatz – Blut geleckt nach Sommerstaffel

Nicht nur die erste und die letzte Folge, sondern alle Episoden zeigt RTL im nächsten Jahr zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Das gab es noch nie bei einer regulären Staffel.

Blut geleckt hat RTL bei der Legendenstaffel, die der Sender in diesem Sommer zum 20. Jubiläum des Starts von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgestrahlt hat. Beim "Showdown der Dschungel-Legenden" startete die Übertragung jeden Tag um 20:15 Uhr.

Die Sommerstaffel war ein Erfolg, "daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren", gab Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, zu Protokoll.

Schon in der letzten regulären Staffel hatte RTL mit der Primetime geflirtet. Am 19. Januar 2024 startete die Auftaktsendung erstmals um 20:15 Uhr. Auch an den beiden Sonntagen ging es zur Hauptsendezeit los. Aber nur, weil danach American Football lief. Ansonsten liefen die täglichen Ausgaben wie gehabt um 22:15 Uhr.

Dschungelcamp 2025: Diese Stars sind als Kandidaten im Gespräch

Alle Jahre wieder dasselbe Spiel beim Dschungelcamp: Die "Bild"-Zeitung "enthüllt" im Vorfeld die Kandidaten. RTL gibt auf Nachfrage keinen Kommentar ab, dementiert aber auch nicht. Bei der offiziellen Verkündung der Teilnehmer zeigt sich dann, dass die "Bild" in 80 bis 90 Prozent der Fälle recht hatte.

Dieses Jahr hat "Bild" ebenfalls schon losgelegt: Der bekannteste Name unter den mutmaßlichen Promis ist sicherlich Anna-Carina Woitschack (32). Die Schlagersängerin heiratete schon im TV den Kollegen und Moderatoren Stefan Mross (49), sie dürfte vor der Kamera nicht mehr viel schocken. Yeliz Koc (31) bringt von "Bachelor" bis "Promi Big Brother" genug Reality-Erfahrung mit. Bei ihr wundert man sich, dass sie noch nicht im Dschungel war.

Zwei Stars mit "GZSZ"-Hintergrund könnten im Januar nach Australien fliegen. Nina Bott (46) spielte acht Jahre in der Serie, zuletzt war es ruhiger um sie. Am Lagerfeuer trifft sie laut "Bild" auf Timur Ülker (35), der aktuell zum Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gehört.

Nicht nur "Bild", sondern auch "Bunte" hat dieses Jahr ein paar Namen in den Ring geworfen. Demnach soll Lilly Becker (48) ins Camp ziehen. RTL soll eine Rekordsumme von 250.000 Euro für die Ex von Boris Becker (57) geboten haben.

Eine Nummer kleiner sind die anderen Kandidaten, die "Bunte" genannt hat: "Unter uns"-Darsteller Lars Steinhöfel (38) und "Prince Charming"-Sieger Lars Tönsfeuerborn (34). Letzterer versuchte 2021, sich über das Corona-bedingte Ersatzprogramm "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" für das reguläre Format zu qualifizieren, scheiterte aber im Finale.