Stars Gigi Hadid: Erfolgreiche Co-Eltern bereiten Weihnachten vor

Gigi Hadid - 2024 Guest In Residence - LA Store Opening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 18:00 Uhr

Gigi Hadid und Zayn Malik haben „hart daran gearbeitet“, dieses Weihnachten zum bisher besten für ihr kleines Mädchen zu machen.

Das 29-jährige Supermodel, das jetzt mit Hollywood-Star Bradley Cooper zusammen ist, hat die vierjährige Tochter Khai mit dem ehemaligen One Direction-Star (31) und nun offen darüber gesprochen, wie es ist, über die Feiertage gemeinsam Eltern zu sein.

Dem Londoner ‚Evening Standard‘ sagte Gigi: „Alles ist etwas Besonderes, wenn man es durch ihre Augen sieht.“ Über die am wenigsten beliebte Weihnachtstradition der meisten Eltern sagte sie: „Dieses Jahr stecken Zayn und ich unter einer Decke, um Elf on the Shelf zu starten.“ Beim „Elf on the Shelf“-Spiel bewegen Mütter und Väter einen kleinen Spielzeugelfen durch das Haus und kreieren jeden Tag eine andere Szene, die zeigt, welche Possen der kleine Helfer des Weihnachtsmanns in der Nacht gemacht hat.

Gigi wird an Heiligabend (24. Dezember) ein großes Familientreffen auf ihrer Farm in Pennsylvania veranstalten und gab zu, dass sie „Ärger“ bekommen könne, weil sie einige alte Traditionen über Bord geworfen habe. Sie sagte: „Seit 10 Jahren schmücken wir an Heiligabend Lebkuchenhäuser, aber ich werde es vielleicht ändern. Ich könnte Ärger bekommen, aber ich bin die Gastgeberin.“ Gigi feiert auch mit ihrer ehemaligen Model-Mutter Yolanda Hadid (60) und den Model-Geschwistern Bella (28) und Anwar (30) begleitet. Sie erwähnte nicht, ob ihr neuer Freund, der ‚A Star Is Born‘-Schauspieler Bradley (49) sich ihnen anschließen wird, aber sie deutete an, dass „wir am Ende immer zusätzliche Leute haben“. Mit Blick auf das Jahr 2025 schwor die Laufstegschönheit, „schlechte Energie und Menschen hinter sich zu lassen“. Sie sagte: „Ich bin nicht wirklich ein Mädchen mit Neujahrsvorsätzen. Ich halte einfach die guten Dinge am Laufen und lasse die schlechte Energie oder die Menschen hinter mir.“