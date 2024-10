Stars Gigi Hadid: Ihre Mamarolle hat alles verändert

Gigi Hadid Victoria's Secret show October 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 09:20 Uhr

Die Laufsteg-Schönheit ist Mutter einer vierjährigen Tochter. Mittlerweile nehme sie ihren Modeljob ganz anders war.

Gigi Hadid verrät, dass sie ihrer Modelkarriere mittlerweile anders gegenübersteht.

Die 29-Jährige hat zusammen mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik die vierjährige Tochter Khai. Kürzlich trat sie bei der Victoria’s Secret-Fashionshow in New York auf und offenbart nun, dass das Muttersein ihre Einstellung zu dem Event verändert hat.

„Ich denke, dass ich auch eine Mutter bin und die Zeit, die ich zum Arbeiten habe, einfach zu schätzen weiß und die Jobs, die ich wirklich machen will, priorisiere“, erzählt sie im Gespräch mit ‚Extra‘. „Man muss sich mehr darauf konzentrieren, präsent zu sein und wirklich alles in sich aufzunehmen, wie es riecht, sich umzusehen, am Ende des Laufstegs nichts auszublenden, sich daran zu erinnern, was man tut und wirklich da zu sein.“

Bei der Victoria’s Secret-Fashionshow gab es musikalische Darbietungen von Cher, Tyla und BLACKPINKs Lisa, während Ashley Graham, Valentina Sampaio und Bella Hadid – Gigis Schwester – ebenfalls über den Laufsteg liefen.

Das Supermodel genoss die Erfahrung, nach einer langen Pause bei der Kult-Show aufzutreten. „Es ist einfach großartig“, schwärmt die blonde Schönheit. „Es gibt so viele Frauen, mit denen ich in dieser Branche aufgewachsen bin und die ich in verschiedenen Kapiteln meiner Karriere kennengelernt habe. Es gibt Mädels, die ich in der Show gesehen habe, als ich noch in der High School war und ich war ein großer Fan von ihnen. Es macht jetzt wirklich Spaß, weil Victoria’s Secret von Frauen geleitet und geführt wird.“