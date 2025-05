Stars Gigi Hadid macht Romanze mit Bradley Copper Instagram-offiziell

Gigi Hadid attends the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2025, 12:04 Uhr

Nach 18 Monaten Beziehung teilt das Model erstmals ein Foto mit dem Schauspieler auf Instagram.

Gigi Hadid hat ihre Beziehung mit Bradley Cooper auf Instagram offiziell gemacht.

Das Model ist seit Oktober 2023 mit dem ‚Silver Linings‘-Schauspieler liiert. Am Samstag (3. Mai) veröffentlichte die blonde Schönheit erstmals ein gemeinsames Pärchenfoto auf ihrem Social-Media-Account. Anlass war die Feier zu ihrem 30. Geburtstag.

Die geteilte Fotoreihe zeigt Gigi mit ihren Freunden auf der Party. Auf einem Foto hält sie die Hand ihrer vierjährigen Tochter Khai, die sie mit Ex-Partner Zayn Malik hat. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie die Laufsteg-Beauty Bradley innig küsst, während sie vor einer dreistöckigen Geburtstagstorte stehen.

Gigi, die am 23. April 30 Jahre alt wurde, schrieb zu den Bildern, wie „glücklich“ sie sich fühle. „Ich bin so dankbar für jedes Hoch und Tief – für all die Lektionen und Geschenke, die beide mit sich gebracht haben. Alles fühlen zu dürfen! Ich bin so glücklich, Mutter, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter, Kollegin von einigen der unglaublichsten Menschen zu sein!“, erklärte sie.

Die ältere Schwester von Bella Hadid fügte hinzu: „So viel Glück, so viel Unterstützung und Ermutigung von euch allen auf der ganzen Welt, jeden Tag und auch an meinem Geburtstag letzte Woche. Ich hatte die schönste Zeit beim Feiern und es ist ein Segen, sich so geliebt zu fühlen! Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, in ein neues Jahrzehnt zu starten.“

Bereits im März hatte Gigi erzählt, dass sie „wirklich glücklich“ in ihrer Beziehung mit Bradley sei. Der 50-Jährige ermutige sie stets, sich beruflich weiterzuentwickeln. „Ich bewundere ihn sehr als kreativen Menschen und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben an mich“, schwärmte sie gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin.