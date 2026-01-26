Stars Gil Ofarim schweigt im Dschungelcamp zu seinem Skandal

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 14:00 Uhr

Gil Ofarim verliert im Dschungelcamp kein Wort über seinen Rechtsstreit.

Im australischen Busch sorgt der Musiker derzeit für einen der größten Diskussionspunkte der aktuellen Staffel. Allerdings nicht etwa wegen spektakulärer Prüfungen, sondern aufgrund seines beharrlichen Schweigens zu einem lang diskutierten Skandal aus seiner Vergangenheit. Die Zuschauer und Mitcamper warten vergeblich auf ein öffentliches Wort des 43-jährigen Sängers über die Davidstern-Affäre von 2021. Damals hatte Ofarim einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitische Motive vorgeworfen, bevor er später vor Gericht zugab, dass sich der Vorfall so nicht abgespielt hatte. Heute verhindert offenbar eine Verschwiegenheitserklärung, dass er sich im Dschungelcamp dazu äußern darf.

Während sich viele Zuschauer eine Aufarbeitung des Skandals erhofft hatten, hüllt Ofarim sich in Schweigen. Als seine Mitcamper das brisante Thema ansprechen, reagiert er stets ausweichend und erklärt nur, er dürfe nicht darüber reden – ein Hinweis auf die vertraglichen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit.

Auch Prominente außerhalb des Camps zeigen sich irritiert über sein Verhalten. Die langjährige Bekannte Natascha Ochsenknecht, die Ofarim seit seiner Kindheit kennt, äußerte in der Begleitshow ‚Die Stunde davor‘, dass der Künstler „so emotionslos wirkt“ und sie ihn „gar nicht so kenne“. Ihrer Ansicht nach versuche er eine Fassade aufrechtzuerhalten, anstatt offen über vergangene Fehler zu sprechen. „Er weiß natürlich, dass er Mist gebaut hat“, so Ochsenknecht, die zugleich Verständnis für seine Angst äußert, durch neue Aussagen erneut in die Kritik zu geraten.

Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi bringt ebenfalls Verständnis für Ofarims Situation zum Ausdruck. Er betont, wie schwierig es sei, in einem Reality‑Format zu stehen, in dem alle auf eine Erklärung warten, während der Betroffene aus rechtlichen Gründen nichts sagen kann. Terenzi beschreibt diese emotionale Gratwanderung als „emotional sehr schwer“. „Wir müssen einfach abwarten, was mit ihm passiert. Aber ich hoffe, dass er ein bisschen mehr erklärt. Vielleicht sehen wir noch mehr von ihm. Aber jetzt momentan, tut es ihm wahrscheinlich nicht gut da drin zu sein“, so Terenzi laut ‚Bunte‘.