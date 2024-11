"Ich habe natürlich sofort ja gesagt" Giovanni Zarrella: So kam es zum Weihnachtssong mit Cher

Giovanni Zarrella durfte Chers Weihnachtshit eine italienische Strophe beifügen. (mia/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 15:55 Uhr

Giovanni Zarrella hat dem Remake von Chers Weihnachtssong eine italienische Strophe beigesteuert - der virtuelle Applaus der Pop-Ikone ließ nicht lange auf sich warten. Im Interview erzählt der Sänger, wie es zu der Zusammenarbeit kam.

Was für eine Ehre: Giovanni Zarrella (46) singt zusammen mit Weltstar Cher (78). Der deutsch-italienische Musiker hat dem Remake ihres letztjährigen Weihnachtshits "DJ Play A Christmas Song" eine italienische Strophe beigesteuert. Darin besingt Zarrella den Zauber der Heiligen Nacht: "Questa notte fa così bene perché / Tutto il mondo è unito da una luce che / Riesce a brillare, solo a Natale", was übersetzt bedeutet: "Diese Nacht fühlt sich so gut an, weil die ganze Welt vereint ist durch ein Licht, das nur an Weihnachten erstrahlt."

Wie es zur weihnachtlichen Zusammenarbeit von Cher und Zarrella kam, hat der Sänger der Nachrichtenagentur spot on news verraten: "Glücklicherweise sind Cher und ich bei dem gleichen Label (Warner Music) und wir wurden von beiden Seiten gefragt, ob wir uns ein Duett mit dem jeweils anderen vorstellen können." Lange überlegen musste Zarrella nicht, er habe "natürlich sofort ja gesagt". Weiter erklärt er seine Bewunderung für den Popstar: "Mit dieser weltweiten Ikone zusammenarbeiten zu dürfen, ist für mich eine große Ehre."

Cher applaudierte Zarrella virtuell

Ein persönliches Treffen hat sich trotz des gemeinsamen Songs bisher noch nicht ergeben. Seine italienische Strophe nahm Zarrella in Deutschland auf und schickte sie an Cher und ihr Team. Das Feedback kam schnell: "Es gab spontan 'virtuellen Applaus', Cher scheint meine Stimme also zu gefallen", freut sich der Musiker. Und hofft auf eine persönliche Begegnung: "Wir werden das aber ganz sicher bald nachholen, am liebsten in der 'Giovanni Zarrella Show'."

Der umtriebige Musiker und Moderator hatte schon einige Weltstars, mit denen er sich ein Mikrofon geteilt hat. Dabei handelte es sich vor Cher allerdings immer um Männer: Michael Bublé (49), James Blunt (50), Ronan Keating (47) … "Aus welchen Gründen auch immer, gibt es aktuell noch ein kleines Ungleichgewicht", sagt Zarrella über diese Bilanz. "Das müssen wir selbstredend ausgeglichener gestalten: Ich würde es lieben, eine Bühne zu teilen mit Céline Dion, Mariah Carey, Adele oder auch Pink und Beyoncé." Sein absoluter Traum wäre es aber, "mit dem coolsten Typen des Universums ein Duett zu singen: Adriano Celentano".

Neues Album "Universo" kommt im April 2025

Für seine Fans hat Zarrella gleich noch ein Geschenk im Gepäck: Am 25. April nächsten Jahres erscheint sein neues Album "Universo". Damit reist er zurück in die Hochphase des Italo-Disco-Pop der 80er-Jahre und präsentiert erstmals selbst geschriebene Songs, wie sein Label mitteilt. Zudem lädt Zarrella mit Band von Juni bis September an neun Terminen in Deutschland zur "Italienischen Sommernacht".