Stars Giovanni Zarrella startet Podcast mit Bruder Stefano

26.02.2026

Die zwei Brüder plaudern künftig wöchentlich im Podcast 'Tutto bene?' über ihren Alltag.

Giovanni und Stefano Zarrella haben einen gemeinsamen Podcast ins Leben gerufen.

Die zwei Brüder sind bekanntlich ein Herz und eine Seele. Nun machen sie auch beruflich gemeinsame Sache: In dem neuen Video-Podcast ‚Tutto bene?‘ geben sie Einblicke in ihr Leben zwischen Bühne und Familie. Der Titel hat für die zwei Deutsch-Italiener eine besondere Bedeutung. „Es ist ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag“, erklärte Giovanni.

Stefano fügte hinzu: „Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll.“ Im Podcast sitzen die beiden gemütlich am Tisch und plaudern über ihren Alltag – wie bei einer Tasse Espresso im Café. Angesprochen werden Themen wie Zusammenhalt, Freundschaft, Liebe, Erfolg und Mut. In der ersten Folge thematisieren die Brüder unter anderem den öffentlichen Druck. Giovanni bezeichnete die Angst vor der Meinung anderer als „größtes Gefängnis“.

Daneben kommen die Zarrella-Brüder auf ihre Kindheit in der Gastronomie zu sprechen. „Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind“, verriet der Schlagerstar. „Genau das Gefühl wollen wir auch mit unserem Podcast auslösen.“ Die wöchentlichen Folgen sind auf Podimo verfügbar. Über die App können Fans Fragen einreichen, die dann von den Geschwistern aufgegriffen werden. Für Giovanni Zarrella ist es das nächste große berufliche Projekt. Erst kürzlich wurde berichtet, dass er zusammen mit seiner Frau Jana Ina Zarrella eine eigene Doku-Serie bei Netflix erhält.