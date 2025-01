Stars Gisele Bündchen gibt einen seltenen Einblick in ihre Schwangerschaft

Gisele Bundchen - Instagram - Collected January 30th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 09:00 Uhr

Das 44-jährige Supermodel erwartet derzeit sein drittes Kind. Vater des Kindes ist Giseles Freund Joaquim Valente.

Gisele Bündchen hat ihren Fans eine seltene Aufnahme ihrer Babykugel gezeigt.

Das 44-jährige Supermodel und sein Partner Joaquim Valente erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Aus ihrer Ehe mit Tom Brady hat Gisele bereits den 15-jährigen Benjamin und die zwölfjährige Vivian. Obwohl sie ihre Schwangerschaft so lange wie möglich geheim hielt, zeigte Gisele ihr wachsendes Bäuchlein jetzt in einem süßen Instagram-Beitrag. Die Laufstegschönheit teilte ein Video, in dem sie am Strand entlang läuft und in einer Einstellung ihre Babykugel streichelt. Dazu erklärte sie selbstbewusst: „Glücklichsein kommt von innen. Denk daran, du bist die einzige Person, die die Macht hat, das Leben zu erschaffen, dass du leben willst.“

Wie ein Bekannter des Topmodels vor kurzem im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet, soll Gisele seit einer Weile entspannter in Bezug auf ihre Schwangerschaft sein. Grund dafür seien die vielen positiven Nachrichten, die sie von ihren Fans und Bewunderern erhalten habe. Das Magazin zitierte Giseles Freund mit den Worten: „Sie wollte es so lange wie möglich privat halten, aber langsam aber sicher wurde das zur Herausforderung.“