Zusammen in Los Angeles Glamour-Auftritt: Heidi und Leni Klum stehlen allen die Show

Heidi und Leni Klum überstrahlen in Los Angeles alle. (eee/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 15:01 Uhr

Heidi und Leni Klum haben einen glamourösen Abend in Los Angeles genossen. Die beiden stahlen mit ihren Paillettenkleidern allen die Show auf dem roten Teppich.

Vom Red-Carpet-Debüt mit ihren Geschwistern zum nächsten Blitzlichtgewitter: Leni Klum (19) hat am Samstagabend zusammen mit Mutter Heidi Klum (50) die "The Art of Elysium's 25th Anniversary Heaven"-Gala in Los Angeles besucht. Mit ihren glamourösen Paillettenkleidern stahlen die beiden dort allen anderen die Show.

Video News

Leni Klum warf sich in ein lachsfarbenes, trägerloses Kleid, das bis zum Boden reichte und ihre schlanke, aber kurvige Taille gekonnt in Szene setzte. Dazu trug die 19-Jährige ein farblich passendes, zartes Halsband mit XXL-Blüte. Ihre Haare stylte sie zum derzeit angesagten Sleek-Bun. Weitere Accessoires waren silberne Ohrstecker und ebenfalls silberne Ringe.

Heidi Klum kam ebenfalls in trägerloser Abendgarderobe in Beige. Das Kleid bestach vor allem durch seine goldenen, floralen Pailletten-Applikationen. Dazu wählte das Topmodel goldene Armreifen. Ihre Haare trug die 50-Jährige leicht gewellt und offen. Finger- und Fußnägel bekamen einen roten Anstrich.

Spice-Girls-Session im Auto

Auf Instagram ließ das Mutter-Tochter-Duo Fans an dem glamourösen Abend teilhaben. Auf dem Weg zum Event drehten die beiden im Auto die Musik mächtig auf, wie in mehreren Instagram-Storys zu sehen ist. Von "Uptown Girl" bis "Wannabe" trällerten die beiden alles mit.

Red-Carpet-Debüt der Klum-Kinder

Der gemeinsame Auftritt folgte nur kurz nach Lenis Red-Carpet-Debüt mit ihren drei Geschwistern. Zusammen mit Lou (14), Johan (17), Henry (18), Papa Seal (60) und dessen Freundin Laura Strayer besuchte das Nachwuchsmodel die Filmpremiere von "The Book of Clarence" in Los Angeles. Es war das erste Mal, dass sich alle vier Klum-Kinder zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt haben.