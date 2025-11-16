Film Glen Powell glaubt, dass ‚The Running Man‘ die Zuschauer ‚zum Nachdenken bringen‘ wird

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2025, 13:00 Uhr

Glen Powell glaubt, dass 'The Running Man' die Zuschauer 'zum Nachdenken bringen' wird.

Glen Powell betrachtet ‚The Running Man‘ sowohl als actiongeladen als auch als zum Nachdenken anregend.

Der 37-jährige Schauspieler spielt die Rolle des Ben Richards in Edgar Wrights Interpretation der gleichnamigen Geschichte von Stephen King und findet, dass der Film besonders gut in die aktuelle Zeit passt. Im Gespräch mit ‚HeyUGuys.com‘ sagte Glen: „Wenn man eine Geschichte übernimmt, die so episch und zugleich so zeitgemäß ist, gibt es viel, worauf man zurückgreifen kann. Ben Richards kämpft nicht nur für seine Familie, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin meiner Familie sehr nah, ich würde alles für sie tun. Ich finde außerdem den Kommentar zu Reality-TV, zur TikTok-ifizierung unserer Welt und dazu, wie wir mit Nachrichten, Fakten und Fiktion umgehen – all diese Dinge bieten so viel Spielraum. Nur sehr wenige Actionfilme bringen einen zum Nachdenken, und ich finde, dieser hier tut es wirklich.“

Der ‚Top Gun: Maverick‘-Star nutzte die Chance, mit Edgar Wright zusammenzuarbeiten, und ist überzeugt, dass das Publikum die „Actionwaffe“ des ‚Shaun of the Dead‘-Regisseurs in voller Stärke erleben wird. Powell sagte: „Edgar Wright gehört seit jeher zu meinen Lieblingsregisseuren, und ich glaube nicht, dass man bisher gesehen hat, wie Edgar dieses Action-Potenzial vollständig entfesselt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt, aber auf der Leinwand ist es für das Publikum komplett zu sehen.“

Edgar war schon als Teenager von der Geschichte – die 1987 bereits einmal mit Arnold Schwarzenegger verfilmt wurde – fasziniert und setzte das um, was er sich damals bildlich vorgestellt hatte. Der 51-jährige Filmemacher sagte: „Als ich es als Teenager gelesen habe – noch bevor ich die andere Verfilmung gesehen hatte – habe ich es mir einfach im Kopf ausgemalt, und diese Bilder verschwanden nie. Genau diese Bilder sind jetzt im Film.“