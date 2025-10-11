Film Glen Powell musste Stephen Kings Zustimmung für ‚Running Man‘-Rolle erhalten

Glen Powell - Top Gun Maverick 2022 - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2025, 14:02 Uhr

Stephen King gab Glen Powell grünes Licht für das ‚Running Man‘-Reboot, nachdem er ihn in ‚Hitman‘ gesehen hatte.

Der 36-jährige Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Adaption von Kings Roman – der zuvor 1987 mit Arnold Schwarzenegger verfilmt worden war – und enthüllte, dass Regisseur Edgar Wright ihm die Rolle zwar anbot, King jedoch das letzte Wort hatte.

„Die einzige Interaktion, die ich hatte, war, als Edgar mir diesen Film anbot, und ich sagte: ‚Ja.‘ Er meinte: ‚Du bist mein Ben Richards‘, und ich sagte: ‚Los geht’s.‘ Später am Abend sagte er: ‚Übrigens, du musst von Stephen King genehmigt werden'“, erzählte Powell laut ‚The Hollywood Reporter‘ nun dem Publikum auf der New York Comic Con. „Er meinte, er werde sich heute Abend ‚Hitman‘ ansehen, also musste ich über Nacht warten, bis Stephen King ‚Hitman‘ gesehen hatte, und hoffen, dass ich die Rolle am nächsten Morgen noch hatte.“

Glen scherzte außerdem darüber, dass er sich von Schwarzeneggers Darstellung des Richards inspirieren ließ. Er witzelte: „Was ich von Arnold übernommen habe – ich spiele die ganze Rolle mit österreichischem Akzent.“ Zu seinem eigenen Ansatz erklärte er: „Ben Richards ist der ultimative Außenseiter. Er ist ein normaler Kerl, der sich dem mächtigsten, unterdrückerischen System entgegenstellt. Es gibt also kein höheres Risiko und keine geringeren Chancen.“