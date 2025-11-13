Film Glen Powell: Schluss mit Remakes

Glen Powell möchte keine Remakes mehr drehen.

Der Hollywood-Schauspieler war in einer Fortsetzung des Films ‚Twister‘ aus dem Jahr 1996 sowie in ‚Top Gun: Maverick‘ – der Fortsetzung von ‚Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel‘ aus dem Jahr 1986 – zu sehen. Sein neuestes Projekt ist eine Neuauflage von Arnold Schwarzeneggers Blockbuster ‚The Running Man‘ aus dem Jahr 1987, aber Powell ist fest entschlossen, sich in Zukunft nur noch auf „Originalfilme“ zu konzentrieren.

Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Realität ist, dass ich nicht nach [weiteren Remakes] suche. Viele der Filme, die ich demnächst drehen werde, sind Originalfilme, und das ist es, was ich versuchen möchte. Ich möchte mein eigenes Vermächtnis an Filmen schaffen, die die Menschen vielleicht in einigen Jahren wieder sehen werden.“

Powell erklärte weiter, warum er sich für ‚The Running Man‘ entschieden hat, der auf Stephen Kings gleichnamigem Roman von 1982 basiert, und betonte, dass seine Version näher am Originaltext sein wird als der Film mit Schwarzenegger. „Die Realität ist, dass wir den Arnold-Film nicht wirklich neu verfilmen. Wir bringen Stephen Kings Buch zum ersten Mal auf die Leinwand. Arnolds Film hat sich viele kreative Freiheiten gegenüber dem Kernkonzept genommen“, so der Schauspieler weiter.