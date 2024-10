Bild bei Instagram „GNTM“-Siegerin Sara Nuru ist wieder Mutter geworden

"GNTM"-Siegerin Sara Nuru ist wieder Mutter geworden. Bei Instagram zeigt sie sich in Strandkulisse mit ihrem Baby.

Ihr zweites Kind ist auf der Welt: Sara Nuru (35) hat sich in einem Instagram-Post mit Baby im Arm gezeigt. "Hallo Welt", schrieb sie zu dem Selfie, das sie in Strandkulisse zeigt. Das Gesicht ihres in eine Decke gehüllten Nachwuchses ist dabei mit einem weißen Herzchen-Emoji verdeckt. Den Schnappschuss kommentierte sie zudem mit Herzchen- und Küken-Emoji. Einige Promis zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert über die frohe Botschaft. "Alles Liebe euch", schrieb etwa Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Mandy Bork (33). "Glückwunsch", erklärte Lilly Becker (48) in einem Kommentar.

Babybauch-Video im Mai

Im Mai 2024 gab die Siegerin der Modelcastingshow "Germany's next Topmodel" (2009 ) bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. In einem Video mit dem passenden Song "Baby One More Time" von Britney Spears (42) zeigte sie sich einem schwarzen Outfit zunächst frontal und drehte sich dann zur Seite, wobei ihr Babybauch sichtbar wurde. Die Unternehmerin kommentierte den Clip schlicht mit einem Küken-Emoji und der Nummer 2.

Im Februar 2023 verkündete Sara Nuru, dass sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat – ebenfalls per Video auf Instagram, das die frisch gebackene Mama bei einem Spaziergang mit Kinderwagen im Schnee zeigte. Ihre erste Schwangerschaft hatte Nuru im September 2022 bei einem Gast-Auftritt in der "NDR Talk Show" öffentlich gemacht. Seinen Partner hält das Model aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist aber, dass sie im Herbst 2023 in Zürich geheiratet haben.