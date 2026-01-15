Film Gracie Abrams gibt Filmdebüt in ‚Please‘

Bang Showbiz | 15.01.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin probiert sich Schauspielerin aus und übernimmt eine Rolle in dem neuen Film von 'Babygirl'-Regisseurin Halina Reijn.

Gracie Abrams wird ihr Schauspieldebüt im Film ‚Please‘ geben.

Die 26-jährige Sängerin hat ihre erste große Kinorolle in dem A24-Film von ‚Babygirl‘-Regisseurin Halina Reijn ergattert. Reijn wird den Streifen sowohl schreiben als auch inszenieren. Details zur Handlung werden vorerst geheim gehalten.

Insider berichteten gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass ‚Please‘ ein historisches Drama mit weiblicher Hauptfigur sei und ein weiterer Film im Bereich der „Edgy Romance“ werde, den die niederländische Filmemacherin bereits mit ‚Babygirl‘ – dem erotischen Thriller mit Nicole Kidman und Harris Dickinson – erkundet habe. David Hinojosa wird den Film produzieren und damit zum dritten Mal mit Reijn zusammenarbeiten, nachdem sie zuvor bei ‚Bodies Bodies Bodies‘ und ‚Babygirl‘ kooperierten.

Gracie, die Tochter von ‚Star Wars‘-Regisseur J.J. Abrams, deutete kürzlich an, dass sie von der Aussicht aufs Schauspielern fasziniert ist. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet sie: „Ich liebe Gruppenprojekte. Das Konzept, am Set zu sein, ist genauso aufregend wie auf Tour zu gehen, wo jeder aus einem bestimmten Grund dort ist. Solche kreativen Umgebungen inspirieren mich unglaublich. Also ja, wer weiß? Wir werden sehen.“

Die ‚I Miss You, I’m Sorry‘-Künstlerin fügte hinzu, dass sie sich momentan auf ihre Musik konzentriere. Über ihr neues Material wollte sie vorerst nichts verraten. „Ich werde es wohl unter Verschluss halten, bis es so weit ist. Aber gerade jetzt bin ich einfach sehr stolz“, plauderte Gracie aus. Sie fühle sich den neuen Songs „sehr verbunden“.