Stars Grimes: Ruhm sollte „Zustimmung“ erfordern

Elon Musk and Grimes attend the Heavenly Bodies Gala at The Met May 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin findet, Ruhm sollte "Zustimmung" erfordern.

Die 36-jährige Sängerin, die mit ihrem früheren Partner Elon Musk den zweijährigen Tau hat, ist seit der Beziehung mit dem Tech-Milliardär auf der ganzen Welt bekannt geworden. Sie gab jedoch zu, dass sie mit bestimmten Eindringlingen zu kämpfen hat.

Sie sagte der ‚Time‘: „Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute aufhören, überall Bilder von meinem Kind zu posten. Ich denke, Ruhm ist etwas, dem man zustimmen sollte. Natürlich werden die Dinge so sein, wie sie sind. Aber ich würde das wirklich, wirklich zu schätzen wissen. Ich kann nur darum bitten, also bitte ich einfach.“ Die ‚Oblivion‘-Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, kämpft auch mit Social-Media-Foren, wenn es um ihre Fangemeinde geht, und hat ein Problem mit einer Plattform im Besonderen. Sie sagte: „Nur das Reddit. Alle anderen sind in Ordnung. Ehrlich gesagt, je wütender sie werden, desto mehr steigt mein Streaming. Ich nehme also an, dass es in Ordnung ist, aber ich würde es definitiv begrüßen, wenn die Stimmung in der Fangemeinde weniger giftig wäre.“