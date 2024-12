Weinachten in Aspen „Grün und blau“: Bill Kaulitz beklagt Unfall im Skiurlaub

Bill Kaulitz teilte eine im Skiurlaub erlittene Verletzung mit seinen Followern. (lau/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 14:30 Uhr

Im Nobelskiort Aspen verbringt Bill Kaulitz gemeinsam mit seiner Verwandtschaft die Feiertage. Doch beim Skifahren ist dem Tokio-Hotel-Frontmann ein Malheur unterlaufen. Bilder davon zeigt er auf Instagram.

Das Weihnachtsfest des Kaulitz-Klum-Clans im Nobelskiort Aspen, Colorado, schien an Harmonie und festlicher Stimmung kaum zu toppen. Erst am Abend des 24. Dezember (deutscher Zeit) etwa teilte Modelmama Heidi Klum (51) auf Instagram ein Bild der gemeinsamen Bescherung, auf dem ihr Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill (35) sowie Tochter Leni Klum (20) allesamt in volle Weihnachtsmann-Montur gehüllt waren. Doch in einer Instagram-Story hat der mitreisende Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz auch ein unerfreuliches Urlaubserlebnis enthüllt.

Daumen von Bill Kaulitz "grün und blau und angeschwollen"

Bill zog sich demnach beim Skifahren eine Verletzung zu. "Tag eins und ich habe einen Kapselriss im Daumen", teilt er die unangenehme Nachricht mit seinen knapp über zwei Millionen Followerinnen und Followern. Sein Daumen sei "grün und blau und angeschwollen".

"Wer hatte das schon mal?", fragt der Sänger weiter. Von dem Malheur möchte sich Bill seinen Pistenurlaub allerdings ganz offenbar nicht vermiesen lassen. "Jetzt muss ich wohl damit weiter skifahren", schreibt er noch zum Bild seiner Hand, die in einen schützenden Verband gehüllt ist.

Bills Schwägerin hatte am 24. Dezember auf Instagram mehrere Einblicke in das Familienweihnachten der Klums und Kaulitz-Brüder geboten. Bei der Gelegenheit wünschte Heidi Klum ihren über zwölf Millionen Followerinnen und Followern auch "Frohe Weihnachten".

Ein weiterer Post zeigt die Urlaubsgesellschaft beim gemeinsamen Rodeln. Klum strahlt hier während der Fahrt mit Weihnachtsmann-Mütze und Sonnenbrille ausgerüstet in die Kamera. Einen sexy Look präsentiert die 51-Jährige hingegen in einem anderen Beitrag. In einem schwarzen Minikleid, unter dem sie einen semi-transparenten Body mit langen Ärmeln und Beinen aus schwarzer Spitze trägt, räkelt sich Klum hier vor einem Kamin. Im Begleittext fragt sie: "Weihnachtsmann … kommst du heute Abend durch meinen Schornstein?".