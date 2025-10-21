Musik Guns N‘ Roses in Argentinien: Axl Rose tritt Schlagzeug von neuem Drummer und stürmt von Bühne

Guns N Roses - Copenhagen Copenhell 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 18:30 Uhr

Axl Rose warf sein Mikrofon und trat gegen das Schlagzeug seines neuen Drummers Isaac Carpenter während eines chaotischen Konzerts von Guns N‘ Roses.

Die Hardrock-Veteranen spielten gerade ihren Eröffnungssong ‚Welcome to the Jungle‘ im Estadio Huracán in Buenos Aires am Samstag (18. Oktober), als der Frontmann sichtbar verärgert reagierte. In viralem Filmmaterial vom Konzert ist zu sehen, wie Axl sein Mikrofon in Richtung Schlagzeug wirft, gegen die Bassdrum tritt und anschließend die Bühne verlässt. Alles, was er zur Menge sagte, war: „Also, ich versuche einfach, das hier zu improvisieren.“

Die Band hat den Vorfall bislang nicht kommentiert, und es ist unklar, ob sich der Ausraster gezielt gegen Isaac richtete oder anderweitiger Frustration entsprang. Anfang des Jahres trennten sich Guns N‘ Roses von ihrem langjährigen Schlagzeuger Frank Ferrer, der fast zwei Jahrzehnte lang hinter dem Kit der Band saß. Isaac – der normalerweise für AWOLNATION trommelt – ist seitdem mit ihnen auf Tour.

Frank stieß erstmals im Juni 2006 zu einem Auftritt der ‚November Rain‘-Band dazu und ersetzte damals Bryan Mantia. Sein letztes Konzert war im November 2023. Das aktuelle Line-up der Band besteht nun aus Frontmann Axl, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese und Isaac.

In der offiziellen Mitteilung hieß es, Frank habe einen „einvernehmlichen Ausstieg“ vollzogen, doch später gab er zu, dass er „enttäuscht“ über das Ende seiner Zeit bei den ‚Sweet Child O‘ Mine‘-Rockern sei. Er schrieb auf Instagram: „Die Welle der Liebe, die ich in den letzten 24 Stunden von den unglaublichen Fans von Guns N’ Roses und meinen Kollegen gespürt habe, war überwältigend. Ich werde Axl und der Band immer unendliche Dankbarkeit und Liebe entgegenbringen – auch wenn ich enttäuscht bin, dass dieses Kapitel zu Ende ging. Es waren unglaubliche 19 Jahre.“