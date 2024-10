Zu ihrem 55. Geburtstag Gwen Stefani erhält süßen Geburtstagsgruß von Blake Shelton

Gwen Stefani und Blake Shelton gaben sich im Juli 2021 das Jawort. (paf/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 10:34 Uhr

Blake Shelton hat seiner Frau Gwen Stefani zu ihrem 55. Geburtstag einen Instagram-Beitrag gewidmet. In einer Bilderstrecke teilte der Sänger private Momente aus ihrem gemeinsamen Leben.

Blake Shelton (48) hat seiner Frau Gwen Stefani mit einem liebevollen Geburtstagsbeitrag bei Instagram gratuliert. Die Sängerin feierte am Donnerstag (3. Oktober) ihren 55. Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag für mein Lieblingsmädchen… Mein hübsches Mädchen @gwenstefani!!!!! Ich liebe dich", schwärmte der Country-Sänger.

Fotostrecke erlaubt Einblick in ihr Privatleben

Zu der liebevollen Geburtstagsnachricht veröffentlichte er eine Bilderreihe, die gemeinsame Momente dokumentierte. Als erstes Bild wählte er ein Selfie, auf dem das Sänger-Paar in die Kamera grinst. Ein weiteres Foto zeigt sie auf der Bühne bei einem gemeinsamen Auftritt. Shelton postete auch einen Schnappschuss, in dem Stefani es sich auf seinem Schoß gemütlich macht.

Ein Foto, in dem sie im Seitenspiegel eines Autos zu sehen sind, vervollständigte den Post. Diesen teilte die No-Doubt-Sängerin in ihrer Instagram-Story und ergänzte ihn um einige Herzen sowie weitere Emojis. Zudem postete sie ein Bild von sich und Shelton, auf dem sie eng an ihn angelehnt war und mit ihm um die Wette strahlte.

Video News

Tierischer Zuwachs bei dem Musiker-Ehepaar

Stefani machte zuletzt ihren neuen Familienzuwachs öffentlich: Die beiden Musiker nahmen ein Kätzchen auf, das ihnen zulief. Wie sie in einem Instagram-Post verriet, tauften sie die Katze auf den Namen Corn Shelton. Als der Kater zu ihrem Haus kam, sei er "kaum noch am Leben und so krank" gewesen. Mit dem britischen Musiker Gavin Rossdale (58) bekam Stefani ihre drei Söhne Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10). Die Sängerin und der Bush-Frontmann gaben sich 2002 das Jawort. 13 Jahre nach ihrer Hochzeit trennten sich die beiden. Seit Juli 2021 ist Stefani mit Shelton verheiratet. Die Ehe blieb bislang kinderlos.