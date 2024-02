Musik Gwen Stefani: Fieses Lampenfieber wegen No Doubt-Reunion

Gwen Stefani - Walk of Fame - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:32 Uhr

Selbst ein erfahrener Profi wie die US-Sängerin kämpft mit schwachen Nerven.

Gwen Stefani übergibt sich fast, wenn sie alte No Doubt-Songs singt.

Die 54-jährige Sängerin wird im April auf dem Coachella-Festival wieder mit ihrer alten Band auftreten – es wird ihr erster Auftritt mit den Ska-Punk-Gruppe seit 2015 sein. Allerdings ist sie schrecklich nervös, wenn sie die größten Hits der ‚Just a Girl‘-Interpreten singt.

„Ich kann mir nicht viele Songs anhören, weil sie so deutlich zu mir sprechen. Man bedauert, man macht Fehler, und viele Songs handeln davon. Wenn ich ‚Ex-Girlfriend‘ singe, muss ich mich fast übergeben, weil ich genau weiß, wo ich in dem Moment war, als ich den Song schrieb. Es bringt dich direkt zurück“, gesteht die Musikerin laut der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘.

Gwen freut sich darauf, wieder mit ihren Bandkollegen auf der Bühne zu stehen, und trotz aller Nervosität vor dem Auftritt weiß sie, dass es „wie Fahrradfahren“ sein wird. In der Talkshow ‚Jimmy Kimmel Live‘ verriet sie: „Es wird unglaublich werden. Ich bin so aufgeregt und ich denke, was sehr lustig sein wird, ist, dass ich weiß, was passieren wird. Ich werde auf die Bühne kommen, mich umsehen und einfach loslegen. Es wird wie Fahrradfahren sein. Wir werden sagen: ‚Was machen wir hier? Wir sind jetzt gerade in der Zukunft.'“

Allerdings könnte es ein Problem mit dem Text geben, da die Musikerin zugab, dass sie sich nicht mehr an alle Worte erinnern kann: „Ich erinnere mich nicht an sie, nein. Ganz und gar nicht. Ich glaube, ich muss etwa acht oder neun lernen.“