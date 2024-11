Stars Gwen Stefani: Ihr Leben war im Chaos

Blake Shelton (L) and Gwen Stefani attend the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 09:00 Uhr

Gwen Stefanis Leben war in „völligem Chaos“, bevor sie mit Blake Shelton zusammenkam.

Die 55-jährige Sängerin hatte nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale zunächst gezögert, sich auf eine neue Beziehung einzulassen.

Gwen, die mit Gavin die Söhne Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10) hat, erzählte dem Magazin ,People‘: „Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, und es herrschte Chaos. Unser beider Leben war in völligem Chaos, alles lag am Boden. Zu diesem Zeitpunkt konnte uns nichts mehr retten. Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: ,Ich kann nicht einmal mit dir reden. Das ist Wahnsinn. Ich habe schon genug Probleme. So geht das nicht weiter. Wir schreiben keine SMS oder so.’“

Blake (48), der von 2011 bis 2015 mit Miranda Lambert verheiratet war, schaffte es schließlich, die blonde Schönheit mit seinen musikalischen Talenten zu begeistern. Gwen – die Blake 2021 heiratete – sagte: „Ich glaube, er wollte mich wirklich beeindrucken, weil er nicht mehr so viele Songs schreibt wie früher. Und ich liebe es, Songs zu schreiben. Das ist alles für mich. Wenn ich das Gefühl haben will, dass ich irgendeinen Sinn habe oder irgendeinen Wert oder irgendetwas, dann muss ich einen Song schreiben. Das ist es, wo ich meine Erfüllung finde.“

Anfang des Jahres gab Gwen zu, dass sie sich in Bezug auf ihren Wunsch, Musik zu machen, im Zwiespalt befindet. Die Sängerin liebe die Herausforderung, neue Musik zu schreiben – doch sie sei sich auch ihrer Verantwortung als Mutter bewusst.