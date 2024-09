Musik Gwen Stefani über ihr neues ‚Bouquet‘-Album

Gwen Stefani - 1 Warwick members club promoting GXVE Beauty on June 20, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 14:18 Uhr

Gwen Stefani erzählte, dass sie sich für ihr neues Album vom Softrock der 70er inspirieren ließ.

Die 54-jährige ‚No Doubt‘-Sängerin sprach darüber, dass sie auf ihrer neuen Platte nicht in Richtung Country gegangen sei, obwohl sie auf dem Cover ihrer kommenden ‚Bouquet‘-LP, ihrem ersten Soloalbum seit sieben Jahren, einen Cowboyhut trägt.

Die Künstlerin verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Rolling Stone‘: „Es ist kein Country-Album. Es ist all das Zeug, das ich im Kombi auf dem Weg zur Kirche hörte. Es ist Yacht Rock, obwohl es damals noch nicht Yacht Rock hieß. Die Musik, die ich heute höre, sollte dieses Album widerspiegeln.“ Die Sängerin erklärte die Bedeutung hinter dem Albumtitel und sagte: „Deshalb finde ich, dass ‚Bouquet‘ ein wirklich perfekter Titel dafür ist. Als wäre jedes Lied mit Bedeutung handverlesen.“ Die Fans von Gwen haben bisher ihre neue Single ‚Somebody Else’s‘ und ihre Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, dem Country-Musiker Blake Shelton (48), mit dem Titel ‚Purple Irises‘ gehört. ‚Bouquet‘ ist das fünfte Studioalbum der ‚Hollaback Girl‘-Hitmacherin und ihr erstes seit ‚This Is What the Truth Feels Like‘ von 2016 und ihrem Weihnachtsalbum ‚You Make It Feel Like Christmas‘ aus dem Jahr 2017. Gwens Soloalbum kommt heraus, nachdem sie sich im April beim Coachella-Musikfestival zum ersten Mal seit ihrer Pause im Jahr 2013 erneut mit No Doubt zusammengetan hatte.