Stars Gwyneth Paltrow über Intimszenen mit Timothée Chalamet: ‚Ich war etwas besorgt‘

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 11:00 Uhr

Gwyneth Paltrow war „besorgt“ wegen ihrer Sexszenen mit Timothée Chalamet.

Die 53-jährige Schauspielerin war überzeugt, dass ihr Co-Star aus ‚Marty Supreme‘ es „wirklich seltsam“ finden würde, vor der Kamera mit ihr intim zu werden, aufgrund ihres Altersunterschieds von 23 Jahren und ihrer eigenen Vorbehalte, aber letztendlich war alles „in Ordnung“.

Bei einer Fragerunde zum Film in Santa Monica Anfang dieses Monats sagte sie laut ‚People‘-Magazin: „Er war 27 oder 28 und ich war 50 und irgendwas, und ich meine, das ist schon seltsam. Und ich dachte: ‚Oh, wenn es für mich seltsam ist, dann ist es wahrscheinlich auch für ihn wirklich seltsam‘, aber eigentlich war es in Ordnung. Es war gar nicht so seltsam. Es gab viele Sexszenen … und ich war auch etwas besorgt darüber, weil ich so etwas schon so lange nicht mehr gemacht hatte, aber es war sehr angenehm und es war in Ordnung.“ Paltrow fand es „so einfach“, mit dem Schauspieler bei ‚Marty Supreme‘ zusammenzuarbeiten. Sie schwärmte: „Es ist so einfach, mit ihm zu arbeiten. Er ist so brillant und engagiert und angenehm und selbstbewusst.“

Im Dezember 2025 erzählte die Oscar-Preisträgerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Martin die 21-jährige Apple und den 19-jährigen Moses hat, wie ihr Sohn sich während der Sexszenen seiner Mutter in ‚Marty Supreme‘ die Augen zuhielt. Während eines Auftritts in der NBC-Sendung ‚Late Night With Seth Meyers‘ wurde sie gefragt, wie der Teenager mit den Sexszenen des Films umgegangen sei, und antwortete: „Nicht gut“. Paltrow legte ihre Hände über ihre Augen und fügte hinzu: „[Moses] war die ganze Zeit so. Er steht nicht darauf.“ Doch trotz Moses‘ Verlegenheit fand seine Schwester Apple, dass ihre Mutter einen guten Job gemacht hat.