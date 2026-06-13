Musik John Fogerty deutet Biopic an – und nennt diesen Hollywood-Star als Wunschbesetzung

John Fogerty - AVALON - Santa Barbara - Sept - 2023 - One805Live BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 13:16 Uhr

Der Rockmusiker enthüllt, dass ein Biopic über sein Leben in Planung ist.

John Fogerty möchte, dass Timothée Chalamet ihn in einem geplanten Biopic verkörpert.

Der Sänger von Creedence Clearwater Revival verriet, dass ein Film über sein Leben derzeit in Vorbereitung sei. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Darstellung Bob Dylans durch den 30-jährigen Schauspieler im Oscar-nominierten Film ‚Like A Complete Unknown‘ (2024), weshalb er ihn sich gut in der Hauptrolle vorstellen könne.

Auf die Frage, wen er gerne in seiner Verfilmung sehen würde, sagte der 81-Jährige gegenüber ‚Us Weekly‘: „Der Typ, der Bob Dylan gespielt hat. Das wäre großartig.“ Fogerty deutete an, dass sein Biopic ein „Highlight“ werden soll. Ein Schwerpunkt werde seine Ehe mit Julie Lebiedzinski sein, die er 1991 heiratete, ebenso wie seine lange musikalische Karriere. Er sagte über das Projekt, man sei bereits „weit fortgeschritten“, könne aber noch nicht viel verraten. In seinem Leben habe es „einige Wendungen“ gegeben, doch das Wichtigste sei für ihn die persönliche Geschichte gewesen – insbesondere seine Liebesgeschichte, die er als zentralen Bestandteil seines Lebens beschreibt. „Ich bin Julie gegenüber der dankbarste und wertschätzendste Mensch, weil der gesamte Rest meines Lebens wie ein Traum war“, schwärmte der Rocker.

In dieser Woche wurde Fogerty außerdem mit der höchsten Auszeichnung der Songwriters Hall of Fame geehrt, dem Johnny-Mercer-Preis. Bereits 2005 war er in die Hall of Fame aufgenommen worden. In seiner Dankesrede sagte er: „Ich liebe Musik! Sie soll Freude bereiten. Sie soll Spaß machen.“ Gute Songs würden seiner Meinung nach mühelos entstehen und keine unnötigen Längen haben. Dies sei ein Anspruch gewesen, dem er selbst stets gerecht werden wollte.