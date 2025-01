Stars Gwyneth Paltrow verteilt Essen und Notfallpakete an Feueropfer

Bang Showbiz | 17.01.2025, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin setzt sich für die Versorgung der Opfer der kalifornischen Waldbrände ein.

Gwyneth Paltrow hat Erste-Hilfe-Pakete an Opfer der kalifornischen Waldbrände verteilt und die Ersthelfer mit Essen versorgt.

Die Hollywoodschauspielerin hat mit ihrer Wellnessmarke ‚Goop‘ kurzerhand zwei Millionen Dollar locker gemacht, um Spenden für die Betroffenen der verheerenden Flammen zu sammeln. Unter anderem verteilte Gwyneth Boxen mit ihren Beauty-Produkten und half dabei, das Feuerwehrpersonal mit Essen und Getränken zu versorgen. Ingesamt sind bereits mindestens 24 Menschen den Feuern zum Opfer gefallen. Über tausend Gebäude wurden zerstört und sind unbewohnbar.

In einem Newsletter an ihre ‚Goop‘-Community schrieb Gwyneth: „Los Angeles…Ich suche nach Worten und versage, tippe und lösche wieder. Der Verlust ist nicht messbar. Vierundzwanzig Menschen. Über zwölftausend Strukturen. Zehntausende ohne Wohnraum. Das können wir bisher zählen, aber es gibt viel mehr, dass wir gar nicht messen können. Wenn uns irgendwas nach diesem Moment definieren sollte, dann ist das eine Erkenntnis – der Welt gegenüber – darüber, was Menschen aus Los Angeles wirklich sind: Ersthelfer, die ihre Leben und ihre Gesundheit riskieren, um uns zu beschützen.“