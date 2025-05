Stars Gwyneth Paltrows berüchtigte Vagina-Kerze war eigentlich ein Witz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 09:00 Uhr

Die 52-jährige Schauspielerin begann das ungewöhnliche Projekt als Scherz.

Gwyneth Paltrow gibt zu, dass ihre berüchtigte Vagina-Kerze ursprünglich ein Scherz war.

Mit ihrer Lifestyle-Marke ‚Goop‘ veröffentlichte die 52-jährige Schauspielerin im Jahr 2020 eine Kerze mit dem Namen ‚This Smells Like My Vagina‘ (Deutsch: ‚Das Riecht Wie Meine Vagina‘) und ging mit dem ungewöhnlichen Produkt sofort viral. Als Gwyneth die Entwicklung der Kerze mit dem Parfümeur Douglas Little startete, war die Geruchsrichtung ursprünglich allerdings nur ein Witz. In einem Video, dass die Hollywoodikone am Wochenende bei einem Auftritt auf dem ‚Mindvalley Manifesting Summit‘ in Los Angeles zeigt, erklärt Gwyneth: „Wir spielten eines Tages mit verschiedenen Gerüchen herum und ich roch etwas und sagte ‚Oh, das riecht wie…‘ ihr wisst schon. Ich machte einen Witz. Und dann sagte Douglas ‚Oh, wir sollten diese Kerze machen und auf der Seite verkaufen.'“

Dass das Produkt so ein Riesenerfolg werden würde, konnte Gwyneth zum damaligen Zeitpunkt nicht abschätzen. Über die Erfahrung berichtete sie weiter: „Auf einmal war es wirklich auf der Webseite. Und dann gingen wir im Netz viral. Und es brauchte eine lange Zeit, bis wir das Ganze abschütteln konnten.“