Film Hailee Steinfeld bestätigt Rolle in ‚Avengers: Doomsday‘

Hailee Steinfeld - World Premiere Of Disney's 'Hexed' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 11:00 Uhr

Hailee Steinfeld hat während der Promotion für 'Hexed' bestätigt, dass sie in 'Avengers: Doomsday' zu sehen sein wird.

Hailee Steinfeld wird in ‚Avengers: Doomsday‘ zu sehen sein.

Die Schauspielerin hat ihre Mitwirkung an dem kommenden Marvel-Blockbuster nun auf charmante Weise bestätigt. Die 29-Jährige spielte in der Marvel-Miniserie ‚Hawkeye‘ Kate Bishop, die gemeinsam mit Jeremy Renners Figur Clint das Erbe von Hawkeye antritt. In ‚The Marvels‘ schlüpfte sie kurzzeitig erneut in die Figur. Derzeit wirbt Steinfeld für ihre Sprechrolle im kommenden Disney-Animationsfilm ‚Hexed‘. Dabei nutzte sie die Gelegenheit, um anzudeuten, dass sie noch in diesem Jahr auf die große Leinwand zurückkehren wird.

In einem gemeinsamen Clip von Marvel und Walt Disney Animation erklärte sie: „Hey, ich bin hier eigentlich wegen meines Films ‚Hexed‘. Aber offenbar wurde ein Regiestuhl aus einem anderen Film geliefert.“ Anschließend schwenkte die Kamera zu einem Regiestuhl mit ihrem Namen und einer grünen Schleife. Das Requisit scheint auf das Besetzungsvideo zu ‚Avengers: Doomsday‘ anzuspielen, in dem die Namen der Darsteller auf den Rückenlehnen entsprechender Stühle zu sehen waren. Auch die Farbe Grün spielt in den bisherigen Werbematerialien des Films eine zentrale Rolle.

Die Bildunterschrift des Beitrags machte die Nachricht schließlich eindeutig. Darin hieß es: „Erlebt Hailee Steinfeld in Disneys ‚Hexed‘, bevor sie in ‚Avengers: Doomsday‘ zurückkehrt.“ Nach ihrem Auftritt in ‚Hawkeye‘ hatte Steinfeld bereits deutlich gemacht, wie sehr sie sich eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe (MCU) wünschte. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sprach sie mit Josh Horowitz vor ihrem erneuten Auftritt in ‚The Marvels‘ über ihre Pläne. „Ich bin mehr als bereit, wieder loszulegen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit Menschen am Set zu stehen, die das Gleiche machen wie ich und unsere Arbeit genauso lieben. Am Set habe ich immer das Gefühl, dazuzugehören und zu Hause zu sein. Ich liebe es einfach“, schwärmte der Star.

Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie eine lange Liste von Marvel-Superhelden habe, mit denen sie gerne zusammenarbeiten würde. Derzeit schaue sie sich sämtliche Marvel-Filme noch einmal in chronologischer Reihenfolge an. Auf die Frage, mit welchem Helden sie besonders gerne einmal gemeinsam vor der Kamera stehen würde, antwortete Steinfeld: „Oh Mann, die Liste ist lang. Alle, die du erwähnt hast.“