Schwangere Mode-Ikone Hailey Bieber feiert ihre Babyparty in der Trendfarbe Butter Yellow

Justin Bieber kann es wohl kaum erwarten: Seine Frau Hailey Bieber wird bald zum ersten Mal Mutter. (the/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 11:09 Uhr

Hailey Bieber wäre keine Mode-Ikone, wenn sie ihre Babyparty nicht in einer absoluten Trendfarbe feiern würde: Dass sie bald zum ersten Mal Mutter wird, zelebrierte die Ehefrau von Justin Bieber in angesagtem Butter Yellow.

Hailey Bieber (27) wird bald zum ersten Mal Mutter. Was in diesem Kontext nicht fehlen darf, ist eine angemessene Babyparty. Diese fand offenbar am Dienstag (30. Juli) statt, denn die werdende Mama teilte auf ihrem Instagram-Profil einige Impressionen von ihrem Outfit, das sie dafür gewählt hatte. Mit ihrem Look wird die Ehefrau von Justin Bieber (30) ihrem Ruf als Mode-Ikone gerecht: Sie wählte für ihr gesamtes Styling die angesagte Farbe Butter Yellow – und behält somit auch noch Stillschweigen über das Geschlecht des Babys.

Babyparty in Buttergelb

Um ihre Schwangerschaft zu feiern, trug Hailey Bieber ein buttergelbes Kleid vom Label Jacquemus. Dazu kombinierte sie ein elegantes Vintage-Haartuch in derselben Farbe sowie eine Jacquemus-Sonnenbrille in dem zarten Gelbton. Abgerundet wurde der Look von großen Statement-Armreifen, einem auffälligen Ring in Gold sowie einer Kette mit einem großen Anhänger in Form des Buchstabens "B".

Einen weiteren stylischen Akzent setzte die Kosmetik-Unternehmerin und Influencerin mit ihrer Maniküre in Butter Yellow. Der Farbton zählt im Moment zu den angesagtesten Naildesign-Trends. "Es ist das neue Nude", sagte Nageldesign-Expertin Priscilla Nguyen im Gespräch mit dem Lifestyle-Magazin "Marie Claire". Buttergelb sorge für einen Farbtupfer, ohne leuchtend zu sein und sei unfassbar vielfältig kombinierbar.

Justin Bieber scheint es kaum erwarten zu können

Bei der Babyparty war offenbar auch Ehemann Justin Bieber zugegen. Er postete auf seinem Instagram-Kanal ein verliebtes Video, auf dem er seine Frau von hinten umarmt und zärtlich die Hände auf ihren inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch legt. Mit geschlossenen Augen flüstert er Hailey Bieber lächelnd etwas ins Ohr.

Das Paar ist seit September 2018 verheiratet. Fans spekulieren, dass das Paar ein kleines Mädchen erwartet, da Hailey Bieber ihr ungeborenes Kind zuletzt in einem Post als "Kirschblüte" bezeichnete und dazu ein rosafarbenes Blumen-Emoji verwendete. Die Biebers gaben die Schwangerschaft im Mai mit einem Video auf Instagram bekannt.