Stars Hailey Bieber hat Botox-Schwur abgelegt

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2025, 13:04 Uhr

Die Beauty-Unternehmerin will mindestens bis zu ihren Dreißigern warten, bis sie Falten mit Botox bekämpft.

Hailey Bieber hat sich selbst geschworen, bis zu ihren 30ern keine Botox-Injektionen in Erwägung zu ziehen.

Die Gründerin von Rhode Beauty gab zu, dass sie das Nervengift zur Behandlung ihrer Kiefergelenksstörung (TMJ) eingesetzt hat, da es als Option zur Schmerzbehandlung gilt. Doch Faltenunterspritzungen stehen für sie in absehbarer Zeit nicht zur Debatte.

Im Gespräch mit Owen Thiele in dessen Podcast ‚In Your Dreams‘ sagte die 28-Jährige: „Ich habe kein Botox – außer in meinem Kiefer wegen TMJ. Aber in meinem Gesicht habe ich keinerlei Botox. Ich habe mir vorgenommen, kein Botox zu machen, bevor ich 30 bin. Wenn es soweit ist, werde ich sehen, ob ich es überhaupt möchte.“

Hailey – die mit ihrem Ehemann Justin Bieber den 14 Monate alten Sohn Jack hat – achtet „sehr gewissenhaft“ auf ihre Hautpflege. Zwar verzichtet sie auf Botox, doch sie nutzt mehrmals im Jahr „leichte kleine Laserbehandlungen“ und lässt sich außerdem Spritzen geben, bei denen das eigene Blut ins Gesicht injiziert wird. „[PRP bedeutet], dass sie dir Blut aus dem Arm abnehmen und es zentrifugieren. Ich liebe PRP in Kombination mit Microneedling – darüber habe ich schon oft gesprochen“, schilderte das Model.

Auch Haileys Mutter Kennya Baldwin habe bisher auf Botox verzichtet. „Meine Mom macht gar nichts für ihre Haut – und sie sieht unglaublich aus“, verriet die Unternehmerin. „Warum sollte ich lügen? Ich erzähle euch alles.“