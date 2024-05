Stars Hailey Bieber: Ihr neuer Klunker ist Millionen wert

Bang Showbiz | 31.05.2024, 08:00 Uhr

Hailey Biebers neuer Diamantring soll 1,4 Millionen Dollar wert sein.

Die 27-Jährige gab am 9. Mai in einem Instagram-Post bekannt, dass sie das erste gemeinsame Kind von ihr und dem 30-jährigen Sänger Justin Bieber erwartet. Sie enthüllte auch, dass sie die Gelübdezeremonie auf Hawaii abgehalten hatten – und Anfang dieser Woche verriet sie, dass sie einen neuen Ring bekommen habe, von dem angenommen wird, dass er ein Geschenk ihres Partners zu diesem Anlass war.

Sie scheint ihren ursprünglichen Verlobungsring im Wert von 600.000 US-Dollar an den kleinen Finger ihrer anderen Hand gesteckt zu haben und die Gemmologin Tenishia McSweeney von Prestige Pawnbrokers – die in der ‚Posh Pawn‘-Show von Channel 4 zu sehen sind – sagte ‚Mail Online‘, dass ihr neuer Ring etwa 1,4 Millionen US-Dollar wert sei. Sie erklärte: „Wenn man davon ausgeht, dass Justin sich für die feinsten Farb- und Reinheitsgrade entschieden hat, was angesichts ihres vorherigen Verlobungsrings, der an sich großartig ist und jetzt an ihrem kleinen Finger getragen wird, im Vergleich dazu gelber erscheint, und mit der Größe, die etwa 10 Karat zu haben scheint, würde der Ring mindestens 1,4 Millionen Dollar kosten.“

Neben ihrem neuen Ring trug Hailey einen Ehering, der zum Ring ihres Mannes Justin passt. Der Luxusjuwelier Tiffany hat enthüllt, dass sie die Forever-Bänder des Paares entworfen haben, die einen vollen Kreis aus Diamanten zeigen. Laura Taylor von Lorel Diamonds – die an keinem der Ringe der Biebers gearbeitet hat – hat ‚Page Six Style‘ gesagt, dass es einen praktischen Grund für Haileys Ringwechsel geben könnte. Sie sagte: „Haileys Schwangerschaft wird dazu führen, dass ihre Finger anschwellen, was bedeutet, dass sich ihr ursprünglicher Verlobungsring eng an ihrem Finger anfühlen wird. Als vorübergehende Maßnahme hat sie ihn auf ihren kleinen Finger auf der gegenüberliegenden Hand gesteckt, an dem er für die letzten Monate ihrer Schwangerschaft besser passt.“