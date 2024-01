Beauty & Fashion Hailey Bieber: Kate Moss ist ihre Beauty-Inspiration

Hailey Bieber - Los Angeles - July 1st 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2024, 14:00 Uhr

Hailey Bieber verriet, dass Kate Moss immer ihre „Muse“ in Sachen Beauty sein wird.

Die 27-jährige Schönheit gab zu, dass das legendäre Supermodel schon immer ein fester Bestandteil ihrer Moodboards gewesen sei, da sie das Model für so „magnetisch“ hält und ihr „müheloser“ Look niemals fehl am Platz sei.

Auf die Frage, wer auf ihrem Beauty-Moodboard stehe, enthüllte der Star gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Ich speichere ständig Fotos von Kate Moss. Ich habe dabei das Gefühl, dass sie und ihre Schönheit etwas Anziehendes an sich haben. Sie überschritt mehrere Zeiträume. Ich liebe einfach die Unebenheiten ihres Aussehens. Weißt du, es ist so mühelos, so unbeschwert. Sie wird mit Sicherheit für immer eine Muse für mich bleiben.“ Hailey erzählte auch, dass sie es „schmeichelhaft“ findet, dass sie selbst für andere Menschen eine Inspiration in Sachen Beauty ist. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, auf den Moodboards so vieler anderer Leute zu stehen, erklärte Bieber: „Das ist sehr schmeichelhaft. Es macht echt Spaß, durch Beauty, Kleidung oder Haarstyling, durch was auch immer, mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, in diese Beauty-Community eintauchen zu können. Es gibt so viele tolle Menschen auf TikTok und Instagram und so viele tolle YouTuber, die ich treffen und mit denen ich reden konnte. Schon allein das Anschauen ihrer Videos, um zu sehen, wie sie ihre Kreativität und ihre Sichtweise einsetzen, das beeinflusste mich in vielerlei Hinsicht.” Unterdessen will die Rhode-Skin-Gründerin, die mit Justin Bieber verheiratet ist, mit ihren eigenen Looks „mehr Risiken“ eingehen.