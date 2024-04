Stars Hailey Bieber: Krankheit macht ihr zu schaffen

Hailey Bieber - Skin Flare-Up - TikTok

31.03.2024

Hailey Bieber leidet gerade an einem „ziemlich schlimmen Schub“ ihrer perioralen Dermatitis.

Die 27-Jährige erzählte ihren Fans, dass sie seit ihrer späten Jugend an der Krankheit leidet – die Akne oder Rosazea ähnelt – und teilte ihr Mitgefühl mit Millionen anderer Betroffener. In einem TikTok-Video, in dem sie ihre gereizte Haut zeigte, sagte sie: „Das ist etwas, das ich habe, seit ich etwa 19 oder 20 bin, und ich weiß, dass viele andere Menschen damit umgehen und auch damit zu kämpfen haben. Ich habe gerade einen ziemlich schlimmen Schub, also wollte ich teilen, was ich verwende, wenn ich einen Schub habe.“

Hailey sagt, dass sich die Erkrankung bei ihr als „winzige rote Beulen, die sich auf der unteren Hälfte des Gesichts bilden“ um ihre Nase und ihren Mund herum manifestiert. Experten sagen, dass es weit verbreitet ist und effektiv behandelt werden kann. Sie sagen auch, dass Frauen zwischen 25 und 45 anfällig für die Erkrankung sind – insbesondere diejenigen, die topische Steroide und Gesichtscremes verwenden. Die American Academy of Dermatology Association fügt hinzu, dass der dadurch verursachte Hautausschlag mit einem „brennenden Gefühl“ einhergehen kann. Hailey gab ihren Fans in ihrem einminütigen TikTok-Clip auch einen Blick auf ihre Haut und zeigte ihnen die roten Flecken, die sich entwickelt hatten. Sie fügte hinzu, dass sie eine verschreibungspflichtige Azelainsäure-Creme verwendet, um sie zu bekämpfen, von der sie sagte, dass sie bei ihrer Entzündung „wirklich hilft“. Hailey, die 2018 den Sänger Justin Bieber (30) heiratete, fuhr fort: „Tagsüber benutze ich etwas namens Clindamycin, das auch ein Rezept ist, das man von einem Dermatologen bekommen kann. Es hilft, das Wachstum von Bakterien auf der Haut zu stoppen.“ Sie fügte hinzu, dass sie auch die Glasurmilch ihrer eigenen Beauty-Marke verwendet, die ihrer Meinung nach „super sanft“ ist und hilft, „die Haut zu beruhigen“. Hailey betitelte ihren Clip mit den Worten: „Periorale Dermatitis! Lass uns darüber reden.“