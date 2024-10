Erster Auftritt nach Geburt ihres Sohns Hailey Bieber präsentiert neuen Look mit Anzug und Krawatte

Hailey Bieber und Justin Bieber bei der Rhode-Party. (mia/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 18:16 Uhr

Der erste Auftritt von Hailey Bieber nach der Geburt ihres Sohnes sah anders aus als erwartet: Die Unternehmerin präsentierte sich betont seriös im Oversize-Anzug und mit Krawatte.

Hailey Bieber (27) hat sich bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit seit der Geburt ihres Sohnes in einem ganz neuen Look präsentiert: Anzug statt Kleidchen, Krawatte statt Klunker, viel Stoff statt nackter Haut.

Für ihre Party in Los Angeles ließ Bieber die kurzen Kleider und funkelnden Accessoires im Kleiderschrank und griff stattdessen zu einem maskulinen, hellgrauen Anzug. Im extremen Oversize-Schnitt und mit Schulterpolstern stellte die Unternehmerin passenderweise das neueste Businessprojekt ihres Skincare-Unternehmens Rhode vor, die Linie Barrier Butter.

Zu dem Anzug von Saint Laurent und Anthony Vaccarello kombinierte Bieber eine weinrote, gemusterte Krawatte, ein weißes Hemd mit Nadelstreifen und eine weinrote Clutch. Auch das restliche Styling konzentrierte sich auf modische Seriosität: Die Haare waren im Sleek-Style streng zurück gebunden, auf der Nase prangte eine Brille mit dunklem Rahmen. An den Füßen setzte die Frau von Justin Bieber (30) auf schwarze, spitze Heels, die unter den weiten Hosenbeinen hervor schauten.

Justin Bieber in Baggyjeans und Flanelljacke

Der Musiker begleitete Bieber zu dem Event, sah an ihrer Seite in Baggyjeans, einer braunen Flanelljacke und mit beigem Hut aber weitaus legerer aus. Weitere Gäste des Events waren Models wie Bella Hadid (28), Lori Harvey (27), Kendall Jenner (28) und deren Schwester Kylie Jenner (27).

Hailey und Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet. Ende August hatte der Sänger bei Instagram bestätigt, dass das erste Kind der beiden zur Welt gekommen ist. Der Name des kleinen Jungen lautet Jack Blues Bieber.