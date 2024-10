Stars Hailey Bieber: Sie will sich nicht mehr anstrengen

Hailey Bieber - Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 08:00 Uhr

Seit der Geburt ihres ersten Kindes vermeidet Hailey Bieber jede Arbeit, die „körperlich, geistig und emotional“ anstrengend ist.

Die Beauty-Gründerin der Firma ‚Rhode‘ brachte im August den kleinen Sohn von ihr und ihrem 30-jährigen Popstar-Ehemann Justin Bieber zur Welt. Das 27-jährige Model gab zu, dass sie sich langsam wieder in die Arbeit eingewöhne.

In ihrem ersten Interview, seit sie Mutter von Jack Blues geworden ist, sagte Hailey gegenüber WWD aber, dass sie es langsam angehen lassen wolle: „Ich mache nur das, was sich für mich körperlich, geistig und emotional angenehm anfühlt.“ Der aktuelle Schritt der Trendsetterin für ihre beliebte Marke bestand darin, das 90er-Jahre-Supermodel Claudia Schiffer als neues Gesicht von ‚Rhode‘ zu engagieren, um „Generationen zu überschreiten“. Hailey engagierte das 54-jährige Supermodel, um in der Promo für ihr neuestes Hautpflegeprodukt Barrier Butter mitzuspielen – ein intensiver, feuchtigkeitsspendender Balsam für die Nacht. Hailey verriet, dass sie schon lange mit Claudia zusammenarbeiten wollte. Sie sagte dem Outlet: „Ich wollte wirklich jemanden einsetzen, der mehrere verschiedene Generationen und Demografien überwindet. Wenn ich an Claudia denke, ist die Ikonik einfach unmittelbar, plus ihre Reichweite und ihr Einfluss auf so viele verschiedene Altersgruppen. Sie ist jemand, von dem ich ein großer, großer Fan bin. Ich habe mich von ihr als Model inspirieren lassen und ihre Bilder sind seit unserer Gründung auf mehreren unserer Moodboards bei ‚Rhode‘ zu sehen.“

Hailey erwähnte ihren kleinen Jungen in dem Interview nicht, aber ein Insider sagte kürzlich, dass Justin und Hailey „überglücklich“ seien, Eltern zu sein. Der Insider verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es ist ein totales Glück für die beiden. Hailey genießt diese Momente als frischgebackene Mutter. Sie ist überglücklich und in der Mama-Zone und konzentriert sich voll und ganz auf die Gesundheit des Babys.“