Beauty & Fashion Hailey Bieber: Zusammenarbeit mit Claudia Schiffer für Rhode

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 16:00 Uhr

Hailey Bieber hat Claudia Schiffer als das neue Gesicht ihrer Beauty-Marke Rhode engagiert, weil sie wollte, dass ihre Produkte „Generationen überdauern“ werden.

Die 27-jährige Prominente arbeitet mit dem 54-jährigen Supermodel als Hauptdarstellerin für einen Werbespot für ihr neuestes Barrier Butter-Produkt zusammen, das ein intensiver Feuchtigkeitsbalsam für die Nacht ist, wobei Hailey jetzt verriet, dass sie schon lange mit Schiffer zusammenarbeiten wollte.

Bieber erzählte in einem Interview gegenüber ‚WWD‘: „Ich wollte unbedingt jemanden engagieren, der mehrere Generationen und Bevölkerungsgruppen überdauern wird. Wenn ich an Claudia denke, dann ist ihre Ikonizität sofort spürbar, dazu kommt ihre Reichweite und ihre Wirkung auf so viele verschiedene Altersgruppen. Sie ist jemand, von dem ich ein großer, großer Fan bin. Sie hat mich als Model inspiriert und ihre Fotos waren seit unserer Gründung auf mehreren unserer Rhode-Moodboards zu sehen.“ Die Ehefrau von Popstar Justin Bieber hatte zuvor einen großen Erfolg mit ihrem Rhode Lip Case gefeiert, das eine Handyhülle für iPhones ist, die einen Aufbewahrungsort für eine Tube des Peptide Lip Treatment oder Tint der Marke enthält. Das Model fügte hinzu, dass sie gerne innovative Ideen entwickeln würde, um Beauty-Produkte und Technologie miteinander zu kombinieren: „Ich würde gerne weiterhin in der Welt des Tech-Merchandise mit dabei sein – und so etwas wie die Lippenbalsam-Handyhüllen entwerfen.“