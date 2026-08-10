Stars Halle Berry blickt entspannt auf ihren 60. Geburtstag

Halle Berry - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 14:00 Uhr

Halle Berry blickt entspannt auf ihren 60. Geburtstag.

Halle Berry sieht ihrem 60. Geburtstag gelassen entgegen.

Die Hollywood-Schauspielerin fühlt sich eigenen Worten zufolge „richtig gut“ und freut sich auf das neue Lebensjahrzehnt. Am 14. August feiert Berry ihren runden Geburtstag. Angst vor dem Älterwerden habe sie nicht. Vielmehr gebe es in ihrem Leben derzeit zahlreiche Gründe für Zuversicht und Dankbarkeit. Im Gespräch mit dem Magazin „Hello!“ sagte sie: „Ich fühle mich wirklich gut damit. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade in der besten Zeit meines Lebens bin, als Schauspielerin und in allem, was ich tue. Ich nenne diese Phase ‚meinen größten Akt‘ und glaube wirklich daran.“ Sie empfinde es als große Erfüllung, in ihrem Alter weiterhin als Schauspielerin und Unternehmerin arbeiten zu können und dabei Projekte zu verfolgen, die ihr wirklich am Herzen liegen. „Deshalb habe ich keine Angst davor, älter zu werden. Ich freue mich einfach auf das, was als Nächstes kommt“, betonte Berry.

Die Filmdarstellerin ist seit fünf Jahren mit Musiker Van Hunt zusammen und seit einer Weile auch mit ihm verlobt. Gleichzeitig arbeitet sie weiterhin an Filmprojekten und führt ihr eigenes Unternehmen Respin, das sich auf die Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren spezialisiert hat. Als ihre wichtigste persönliche Errungenschaft betrachtet Berry allerdings nicht ihre Karriere. Noch vor ihrem Oscar-Gewinn im Jahr 2001 stehen für sie ihre beiden Kinder. Die Schauspielerin ist Mutter der 18-jährigen Nahla, die aus ihrer Beziehung mit Gabriel Aubry stammt, und des 12-jährigen Maceo-Robert, dessen Vater Olivier Martinez ist. „Ich habe viel, worauf ich stolz sein kann. Für den Oscar bin ich dankbar. Aber worauf ich am meisten stolz bin, sind meine Kinder. Sie sind das Beste in meinem Leben“, sagte Berry.

Im Februar bestätigte sie ihre Verlobung mit Van Hunt in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘. Dabei wollte sie vor allem ein Gerücht richtigstellen. Zuvor war berichtet worden, sie habe einen Heiratsantrag ihres Partners abgelehnt. „Es herrscht etwas Verwirrung darüber, dass er mich gefragt und ich Nein gesagt hätte. Das habe ich nicht. Wir haben nur noch kein Datum. Aber natürlich habe ich Ja gesagt, ich werde ihn heiraten!“, stellte Berry klar. „Er hat mir schließlich einen kleinen Ring angesteckt.“ Berry war bereits dreimal verheiratet: mit David Justice von 1993 bis 1997, mit Eric Benét von 2001 bis 2005 und mit Olivier Martinez von 2013 bis 2016.