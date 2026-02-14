Stars Halle Berry ‚freut sich, verlobt zu sein‘

Halle Berry - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2026, 09:00 Uhr

Halle Berry 'freut sich, verlobt zu sein'.

Halle Berry „hätte nie gedacht, noch einmal zu heiraten“.

Die 59-jährige Schauspielerin bestätigte kürzlich, dass sie mit ihrem Partner Van Hunt, mit dem sie seit fünf Jahren zusammen ist, verlobt ist – doch Halle hatte eigentlich nicht geplant, noch einmal den Bund fürs Leben zu schließen. Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘: „Nachdem Van ihr einen Antrag gemacht hatte, brauchte Halle ein paar Monate, um sich mit dem Gedanken an eine erneute Heirat anzufreunden.“

Halle, die bereits dreimal verheiratet war, fühlt sich nun „aufgeregt und glücklich, verlobt zu sein“. Der Insider berichtete: „Sie liebt ihn so sehr, und er macht sie unglaublich glücklich. Sie fühlt sich sehr glücklich. Sie freut sich, verlobt zu sein.“ Das verliebte Paar plant nun eine „kleine, bedeutungsvolle Hochzeit mit ihren engsten Freunden und der Familie“. Dennoch haben Halle und Van noch kein Hochzeitsdatum festgelegt.

Unterdessen deutete Halle kürzlich an, dass ältere Schauspielerinnen in Hollywood „die Erzählung zurückerobern“ müssten. Die Filmikone, die in ihrem neuesten Film ‚Crime 101‘ eine Figur spielt, die mit Altersdiskriminierung und Misogynie konfrontiert ist, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich kenne den Schmerz darüber. Ich weiß, wie sich Frauen ausgegrenzt fühlen, wenn sie dieses Alter erreichen, und deshalb habe ich es für jede Frau gefühlt, die dort war und sich so gefühlt hat.“

In einer Szene von ‚Crime 101‘ sagt Halles Figur zu einem männlichen Vorgesetzten, er solle „die Klappe halten“, und die Schauspielerin gab zu, Ähnliches auch in ihrer eigenen Karriere erlebt zu haben. Die gefeierte Schauspielerin sagte: „Das habe ich auch schon zu einigen meiner Chefs gesagt. Es fühlt sich großartig an, weil es bedeutet, dass ich als Frau für mich selbst einstehe und selbstbestimmt handle. Das hat sich jedes Mal wirklich gut angefühlt.“