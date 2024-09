Stars Halle Berry: Prince bat sie um ein Date

Halle Berry at the world premiere of "Never Let Go - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 18:00 Uhr

Halle Berry hat sich daran erinnert, dass sie die verstorbene Musiklegende Prince mit Zettelchen um ein Date gebeten hat.

Die 58-jährige ‚Catwoman‘-Schauspielerin besuchte eine der Shows des ‚Purple Rain‘-Musikers im berühmten Key Club am Sunset Boulevard in Hollywood und verriet, dass der Sänger, der 2016 im Alter von 57 Jahren starb, sie zu erobern versuchte, indem er ihr Zettel mit der Bitte um ein Date schickte, wobei sie sein Angebot jedoch abgelehnt habe.

Bei ihrem Auftritt in der ‚Jimmy Kimmel Live‘-Talkshow am Montag (23. September) verriet der Star: „Er ließ jemanden mit einem Zettel zu mir herauskommen. Sie wissen, wie das bei Kindern so ist: ‚Magst du mich? Ja oder nein?‘ Ich sagte: ‚Ja!‘ Ich meine, ich bin auf seinem Konzert, oder nicht? Er kam wieder zurück [mit einem weiteren Zettel, auf dem geschrieben stand]: ‚Würdest du mit mir ausgehen?'“ Und auf die Frage, ob sie dem Künstler geantwortet habe, enthüllte die Darstellerin: „Nein. Ich habe ihm den Zettel nicht zurückgeschickt.“ Halle hatte es vor kurzem Pierce Brosnan zugeschrieben, ihr „Vertrauen in Männer wiederhergestellt“ zu haben. Das ehemalige Bond-Girl spielte im Jahr 2002 neben dem ehemaligen 007-Agenten im Bond-Klassiker ‚Stirb an einem anderen Tag‘ mit und erinnerte sich daran, dass der 71-jährige Schauspieler ihr gegenüber ein absoluter „Gentleman“ gewesen sei: „Er wird immer mein Bond sein, immer. Ich bin ein Pierce-Brosnan-Fan. Er hat in diesem Film mein Vertrauen in Männer wiederhergestellt. Es könnte für mich keinen Menschen geben, der mehr Gentleman ist als Pierce Brosnan.“