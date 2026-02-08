Film Halle Berry ‚traurig‘, dass Storm nicht in ‚Avengers: Doomsday‘ auftaucht

Halle Berry - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 11:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin hätte gerne in dem kommenden Blockbuster mitgespielt.

Halle Berry hofft, Storm in zukünftigen Marvel-Filmen erneut spielen zu können, nachdem die Figur nicht in ‚Avengers: Doomsday‘ vertreten ist.

Die Oscar-Preisträgerin – die die wetterkontrollierende Superheldin von 2000 bis 2014 in den ‚X-Men‘-Filmen verkörperte – ist enttäuscht, dass sie sich dem Aufgebot zahlreicher Figuren aus dem X-Men-Universum in dem kommenden Sci-Fi-Actionfilm nicht anschließen konnte. Dennoch würde die 59-Jährige sofort zusagen, ihre Rolle in künftigen Filmen wieder aufzunehmen. Gegenüber ‚ScreenRant‘ erklärte sie: „Auch wenn ich traurig bin, dass ich diesmal nicht bei ‚Doomsday‘ dabei bin, gibt es andere Runden. Und ich würde das sofort machen.“

Berry brachte zudem zum Ausdruck, wie stolz sie darauf ist, Teil des X-Men-Universums gewesen zu sein. „Ich liebe die ganze Welt der X-Men, das Mutantendasein und das Gefühl, Außenseiter zu sein. Und es gab Filme, auf die ich stolz war, dass meine Kinder sie sehen konnten“, verriet sie. Die Schauspielerin hat Tochter Nahla (17) mit ihrem Ex-Mann Gabriel Aubry sowie Sohn Maceo-Robert (12) mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez. „Sie hatten so viel dazu zu sagen, was ich für wirklich wichtig halte – besonders für meine Kinder, während sie herangewachsen sind. Deshalb sind sie mir sehr ans Herz gewachsen“, betonte sie.

Berry spielte Storm – auch bekannt als Ororo Munroe – in ‚X-Men‘ (2000), ‚X-Men 2‘ (2003), ‚X-Men: Der letzte Widerstand‘ (2006) und ‚X-Men: Zukunft ist Vergangenheit‘ (2014). Sie habe jeden Moment genossen, in dem sie die mächtige Mutantin zum Leben erwecken durfte. „Storm ist eine ganz besondere Figur für mich. Ich hatte das große Glück, sie spielen zu dürfen“, schwärmte die ‚Catwoman‘-Darstellerin. ‚Avengers: Doomsday‘ kommt am 16. Dezember in die Kinos.