Musik Sugababes wollen erneut mit PinkPantheress zusammenarbeiten

Siobhán Donaghy, Mutya Buena and Keisha Buchanan of the Sugababes - Hits Radio Live 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 15:00 Uhr

Die britische Girlgroup würde gerne wieder mit der Popmusikerin an neuen musikalischen Projekten arbeiten.

Die Sugababes hoffen, nach ihrer Zusammenarbeit auf einem Remix-Album erneut mit PinkPantheress zu arbeiten.

Die britische Pop-Girlgroup – die derzeit aus der ursprünglichen Besetzung mit Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhan Donaghy besteht – steuerte Songtexte zu dem Track ‚Nice to Know You + Sugababes‘ bei. Der Track enthält außerdem ein Sample von ‚Spiral‘, einem Song aus dem Jahr 2006 von William Orbit, an dem die Gruppe damals beteiligt war. Da sie von der Zusammenarbeit begeistert waren, hoffen die ‚Push the Button‘-Interpretinnen nun auf ein weiteres gemeinsames Projekt.

Keisha verriet gegenüber ‚NME‘: „Es war wirklich cool. Sie hat einen unserer Songs von vor Jahren gesampelt, und dann hatten wir die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern und neue Strophen zu schreiben – und genau das haben wir gemacht.“ Die Kollaboration habe den Musikerinnen viel Spaß gemacht. „Es war großartig, und Glückwunsch an sie [zum Nummer-eins-Erfolg in den USA], denn ich finde, sie ist unglaublich“, schwärmte Keisha. Tatsächlich hätten sie PinkPantheress noch nie „persönlich getroffen“. „Deshalb wäre es ziemlich cool, wenn wir das irgendwann in diesem Jahr nachholen könnten“, ergänzte die Sängerin.

Der Song ‚Nice to Know You + Sugababes‘ erschien auf dem Remix-Album ‚Fancy Some More?‘ von PinkPantheress aus dem Jahr 2025. Die Sugababes deuteten außerdem an, dass es „definitiv neue Musik“ von ihnen in diesem Jahr geben werde. Außerdem seien „ein paar Überraschungen“ geplant. Anfang dieser Woche trat die Band beim Trans Mission-Konzert in London auf, einem Benefiz-Event für LGBTIQ+-Solidarität. Neben den Sugababes standen unter anderem Adam Lambert, Wolf Alice, Beth Ditto, Sophie Ellis-Bextor und Kate Nash auf der Bühne. Zu den Rednern gehörten Ian McKellen, Munroe Bergdorf, Zack Polanski und Nicola Coughlan.

Die Sugababes betonten, dass es für sie eine „selbstverständliche Entscheidung“ gewesen sei, an der Veranstaltung teilzunehmen. „Es war sofort ein Ja – besonders weil das Thema gerade so aktuell ist und uns sehr am Herzen liegt. Die Sugababes waren immer eine Band, bei der es um Zusammenhalt geht“, erklärte Siobhan.