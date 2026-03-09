Film Elijah Wood will nicht, dass jemand anderes Frodo Beutlin spielt

Elijah Wood in Lord of The Rings - Avalon BangShowbiz

Elijah Wood sagt, er sei noch nicht bereit, die Rolle des Frodo Beutlin an jemand anderen zu übergeben – selbst während er weiterhin ausweicht, zu bestätigen, ob er in ‚Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum‘ auftreten wird.

Der 45-jährige Schauspieler äußerte sich zu den zunehmenden Spekulationen über seine Beteiligung an dem von Andy Serkis inszenierten Film, der Ende 2027 erscheinen soll. Er räumte ein, dass Sir Ian McKellen bereits im vergangenen Jahr auf einer Fan-Convention angedeutet hatte, dass Mitglieder der ursprünglichen Besetzung zurückkehren könnten, und bemerkte, dass der Veteran „die Katze sozusagen aus dem Sack gelassen“ habe. Elijah sagte, er könne offiziell noch nichts bestätigen, sei aber begeistert von der Möglichkeit, nach Mittelerde zurückzukehren. Er verriet der ‚Times‘: „Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber bei einer Convention im letzten August hat Ian sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen. Es gibt also eine gute Chance. Ich kann offiziell nichts sagen, bis es angekündigt wird, aber ich kann sagen, dass ich von der Aussicht auf einen weiteren Film begeistert bin.“

Der neue Film soll die Zeit zwischen dem Ende der ‚Hobbit‘-Trilogie und dem Beginn von ‚Der Herr der Ringe‘ beleuchten und sich auf die Suche nach Gollum konzentrieren. Andy Serkis, der Gollum in der Originaltrilogie per Motion Capture verkörperte, kehrt zurück – sowohl als Regisseur als auch erneut in der Rolle der Figur. Auf die Frage nach Ian McKellens Aussage, dass niemand anderes Gandalf spielen sollte, solange er noch lebt, sagte Elijah, er empfinde genau dasselbe in Bezug auf Frodo. Er erklärte, er wolle nicht, dass ein anderer Schauspieler die Rolle übernimmt, „solange ich lebe und dazu in der Lage bin“, und fügte hinzu, dass er sich genauso wie die Fans darauf freue, bekannte Gesichter wiederzusehen.

Elijah beschrieb die Vorstellung, Gandalf wieder auf der Leinwand zu sehen, als einen Moment, der ihn nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Fan der Reihe begeistern würde. Er sagte: „Ich würde ganz sicher auch nicht wollen, dass jemand anderes Frodo spielt, solange ich lebe und dazu in der Lage bin. Und ich kann auch erkennen, wie viel Spaß das machen wird – wenn man im Kino sitzt und der Hut sich umdreht und es ist Gandalf. Denn ich bin auch ein Fan und gespannt zu sehen, wie alles zusammenkommt.“